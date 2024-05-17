為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中餐廳老闆兼差暴力討債 組「球棒隊」逼下跪簽300萬本票

中市警局刑警大隊偵三隊查獲的暴力討債集團，「球棒隊」還有年輕女性。（圖中後方）。（警方提供）

中市警局刑警大隊偵三隊查獲的暴力討債集團，「球棒隊」還有年輕女性。（圖中後方）。（警方提供）

2024/05/17 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今天公布「全國同步掃黑肅槍緝賭專案」成果，共拘提24名涉嫌暴力討債或非法擁槍的嫌疑人，還查獲罕見的「仿古槍」，其中，市警局刑警大隊偵三隊更破獲陳姓餐廳老闆為首的暴力討債集團，他涉嫌組成7人球棒隊，強押被害人下跪逼本票300餘萬元，還拍下照片留念，照片卻反而成為證據。

另外，中市警局大雅分局在彰化縣埔心鄉查獲54歲林姓男子，涉嫌持有改造槍枝1把及模擬槍3把，甚至還有罕見的「仿古槍」（殺傷力仍待鑑定），另有多把玩具手槍，林男平時以蒐集槍械為樂；中市警局東勢、第四、和平分局，也於中市和平區查獲37歲外籍阮姓男子，持有改造獵槍1枝，兩案都依違反槍砲彈藥管制條例罪移送中檢。

至於上述的暴力討債集團，中市刑大偵三隊調查，為首的是34歲經營餐廳的陳男，他涉嫌夥同6名共犯共7人組成「球棒隊」，這個「球棒隊」還有一名年輕的「女隊員」，他們涉嫌去年8月至10月，持球棒圍堵經商的被害人，再強押到餐廳內，持球棒威逼下跪簽本票借據共300餘萬元，還拍照存證留念，警方報請台中地方檢察署指揮，陸續至台中市西屯等地搜索拘提7人到案，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪名移送，中檢諭令3萬至6萬元交保。

經營餐廳的陳男，率「球棒隊」威逼被害商人下跪簽本票的照片，這些照片成證據。（警方提供）

經營餐廳的陳男，率「球棒隊」威逼被害商人下跪簽本票的照片，這些照片成證據。（警方提供）

大雅警方查獲罕見的「仿古槍」（圖左上）。（警方提供）

大雅警方查獲罕見的「仿古槍」（圖左上）。（警方提供）

中市警局刑警大隊偵三隊查獲餐廳老闆為首的暴力討債集團，持球棒逼被害人簽本票借據。（警方提供）

中市警局刑警大隊偵三隊查獲餐廳老闆為首的暴力討債集團，持球棒逼被害人簽本票借據。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
借5萬還18萬仍還不完 兩吸血惡煞押女毆打
2024/04/16 08:57

借5萬還18萬仍還不完 兩吸血惡煞押女毆打
台中霧峰「球棒隊」出沒 2男持球棒砸民宅、警逮捕送辦
2024/03/01 22:17

台中霧峰「球棒隊」出沒 2男持球棒砸民宅、警逮捕送辦

軟硬體優勢 持續加熱菁英入主美術館需求
「白狼」搶轎時曾護駕 地虎堂主吳金虎夫妻涉詐起訴
2024/05/16 10:58

「白狼」搶轎時曾護駕 地虎堂主吳金虎夫妻涉詐起訴
2人持球棒狂砸機車 被害人不報案但警方逮人釐清中
2024/04/16 16:52

2人持球棒狂砸機車 被害人不報案但警方逮人釐清中

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
勾結柬埔寨詐團 暴力討債 統促黨主委、白狼大將 13人起訴
2024/05/17 05:30

勾結柬埔寨詐團 暴力討債 統促黨主委、白狼大將 13人起訴
太陽會酒店經紀放高利貸 當街押人欠15萬逼簽50萬本票
2024/05/14 13:42

太陽會酒店經紀放高利貸 當街押人欠15萬逼簽50萬本票
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播