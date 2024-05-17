台中餐廳老闆兼差暴力討債 組「球棒隊」逼下跪簽300萬本票

中市警局刑警大隊偵三隊查獲的暴力討債集團，「球棒隊」還有年輕女性。（圖中後方）。（警方提供）

2024/05/17 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今天公布「全國同步掃黑肅槍緝賭專案」成果，共拘提24名涉嫌暴力討債或非法擁槍的嫌疑人，還查獲罕見的「仿古槍」，其中，市警局刑警大隊偵三隊更破獲陳姓餐廳老闆為首的暴力討債集團，他涉嫌組成7人球棒隊，強押被害人下跪逼本票300餘萬元，還拍下照片留念，照片卻反而成為證據。

另外，中市警局大雅分局在彰化縣埔心鄉查獲54歲林姓男子，涉嫌持有改造槍枝1把及模擬槍3把，甚至還有罕見的「仿古槍」（殺傷力仍待鑑定），另有多把玩具手槍，林男平時以蒐集槍械為樂；中市警局東勢、第四、和平分局，也於中市和平區查獲37歲外籍阮姓男子，持有改造獵槍1枝，兩案都依違反槍砲彈藥管制條例罪移送中檢。

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至於上述的暴力討債集團，中市刑大偵三隊調查，為首的是34歲經營餐廳的陳男，他涉嫌夥同6名共犯共7人組成「球棒隊」，這個「球棒隊」還有一名年輕的「女隊員」，他們涉嫌去年8月至10月，持球棒圍堵經商的被害人，再強押到餐廳內，持球棒威逼下跪簽本票借據共300餘萬元，還拍照存證留念，警方報請台中地方檢察署指揮，陸續至台中市西屯等地搜索拘提7人到案，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪名移送，中檢諭令3萬至6萬元交保。

經營餐廳的陳男，率「球棒隊」威逼被害商人下跪簽本票的照片，這些照片成證據。（警方提供）

大雅警方查獲罕見的「仿古槍」（圖左上）。（警方提供）

中市警局刑警大隊偵三隊查獲餐廳老闆為首的暴力討債集團，持球棒逼被害人簽本票借據。（警方提供）

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