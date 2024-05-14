太陽會酒店經紀放高利貸 當街押人欠15萬逼簽50萬本票

鄭嫌等人當街押人打人強逼上車。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/14 13:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕自稱是天道盟太陽會成員的31歲鄭姓男子，在台北市中山區開設酒店經紀公司，有旗下經紀或男模、小姐等，因合約問題或借款未還時，竟帶著小弟強押、恐嚇、毆打甚至拘禁被害人，警方前天前往雙北地區緝獲鄭男等10嫌到案，依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方逮捕的10嫌裡有一對母子檔，其中25歲林男跟著主嫌鄭男合開經紀公司，由林男母親48歲汪女出資當金主，負責公司資金調度，兩人在母親節一起被逮，當天還在警局一起吃便當作為母親節大餐。

請繼續往下閱讀...

警方調查，鄭男等人表面上經營酒店經紀公司，實際上卻從事高利貸及暴力討債集團，趁被害人急需用錢時以月利率10%放款，事後再以不實之借貸名目催討高額帳款，不從就被痛毆，其中有人當街從士林被押往三重毆打，欠債15萬元遭逼遷50萬本票。

警方說，該犯罪集團皆以暴力解決問題，除了欠錢會被打，不聽話也會被修理，其中鄭男旗下有男模與小姐交往，犯公司大忌，會影響工作，鄭男竟找人押走男模並以桌椅痛打他，逼迫兩人分手。

台北市中山警分局與北市刑大、少年隊、南港分局組專案小組追查，本月12日分持10張拘票及11張搜索票，兵分多路同步於雙北地區拘提、搜索鄭姓主嫌等10人到案，查扣行動電話、空白本票、棒球棍、刀械、大麻吸食器及被害人所簽具之本票、借據等證物，正擴大追查其他共犯及被害人。

鄭嫌等人在騎樓毆打被害人。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜出的暴力討債工具。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕鄭嫌等人。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法