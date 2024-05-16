「白狼」搶轎時曾護駕 地虎堂主吳金虎夫妻涉詐起訴

吳金虎（右一）、李家葳（前排左）夫妻近年多次在台中大甲媽遶境彰化時現身，為率眾「搶轎」、「接轎」的統促黨總裁「白狼」張安樂「護駕」。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/05/16 10:58

〔記者吳昇儒／台北報導〕竹聯幫地虎堂堂主吳金虎、妻子李家葳涉嫌暴力討債、詐欺等案，台北地檢署今依涉犯組織犯罪、恐嚇、加重詐欺等罪起訴吳金虎夫妻及幫眾共13人。

吳金虎夫妻近年多次在台中大甲媽遶境彰化時為率眾「搶轎」、「接轎」的統促黨總裁「白狼」張安樂「護駕」，登上媒體版面，大出風頭。據悉，吳金虎除了是地虎堂堂主，也是統促黨「贏政黨部」榮譽主委，而吳妻李家葳也自稱是統促黨「白狼」的乾女兒。

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檢警調查，吳金虎涉嫌於2021年8月間受債權人之託，向開設彩券行的柳姓母子二人討債，要求對方一次支付本票面額150萬元，不然至少先支付20萬元，若不從就持續做在彩券行外，妨害客人上門，柳男趕緊籌錢還款；數日後吳男再次上門討債，母子二人只能下跪求饒，最後礙於對方黑道背景，趕緊湊錢取回本票。

此外，一名詐騙集團中國籍成員「海哥」曾將柬埔寨機房贓款300萬、500多萬元，分別匯至李姓男子車行及友人戶頭內，但李男本身涉犯詐欺罪嫌，戶頭遭到凍結，「海哥」便找吳金虎幫忙討債。2022年4月起，吳男開始找李男討債，要求第一個月至少要給20至30萬元，不然就「祝大家出入平安」，李男憂心自身安全，四處躲藏。

而海哥所屬的柬國詐團向蔡姓男子購買300萬泰達幣，事後卻聽聞蔡男被搶了1000萬，憂心「公司」財物受損，再次找來吳金虎幫忙討回款項。吳則恫嚇蔡男稱，要將他帶去柬埔寨工作或賣給盤口，「不還錢，手腳留一支就好」。蔡男只好先還20萬元。

檢警更查出，吳金虎夫妻二人於2021年3、6、9月間，曾介紹13名台灣人到柬埔寨七星園區與詐騙集團會合，從事假投資或愛情詐騙，專門針對歐美人士下手，且吳男等人更與該批成員成立聯繫群組，並以「鳳梨」、「奶雞」（荔枝）、「龍眼」、「芭樂」等水果名當作暱稱，案經雲林縣警局刑警大隊移送偵辦。

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