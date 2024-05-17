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勾結柬埔寨詐團 暴力討債 統促黨主委、白狼大將 13人起訴

統促黨「嬴政黨部」榮譽主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，與妻子李家葳涉勾結柬埔寨詐騙集團，犯下詐欺、暴力討債等多案，台北地檢署昨起訴吳男夫妻及其幫眾13人。圖為2022年大甲媽遶境時統促黨總裁「白狼」張安樂搶、接轎，吳男夫妻擔任張的護駕。（資料照）

統促黨「嬴政黨部」榮譽主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，與妻子李家葳涉勾結柬埔寨詐騙集團，犯下詐欺、暴力討債等多案，台北地檢署昨起訴吳男夫妻及其幫眾13人。圖為2022年大甲媽遶境時統促黨總裁「白狼」張安樂搶、接轎，吳男夫妻擔任張的護駕。（資料照）

2024/05/17 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕中華統一促進黨「嬴政黨部」榮譽主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，與妻子李家葳涉勾結柬埔寨詐騙集團，犯下詐欺、暴力討債等多案，台北地檢署昨依組織犯罪、恐嚇、加重詐欺等罪，將吳男夫妻及其幫眾共十三人起訴。

吳男於二○二二年大甲媽遶境時，為了幫統促黨總裁「白狼」張安樂搶、接轎，擔任張的護駕，被視為白狼手下大將；李自稱是白狼乾女兒。

檢警追查，吳男等人與詐團互有合作，一名中國籍詐團幹部「海哥」，為了洗錢及設下金流斷點，將柬國機房兩筆共八百多萬元贓款，匯至李姓男子的車行及其友人帳戶，後來兩戶頭均遭凍結；「海哥」找來吳金虎，威脅李男拿錢賠償，不然「祝大家出入平安」，李嚇得四處躲藏。

此外，詐團利用虛擬貨幣洗錢時，交付蔡姓男子三百萬元購買泰達幣，但連同蔡男的錢共一千萬元疑遭黑吃黑搶走，也由吳男率眾恫嚇蔡男交錢，否則送去柬國工作或賣給盤口，還威脅斷其手腳。

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