借5萬還18萬仍還不完 兩吸血惡煞押女毆打

警方5小時內將張、吳二人逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/16 08:57

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名羅姓女子今年2月透過網路廣告，向不明人士借貸5萬元，約定每週利息2萬元。羅女支付18萬元後，不堪重負，向對方表明想直接還本金。昨日晚間8時許，反遭張、吳二人押往山區毆打，羅女趁隙逃離現場並報警處理。汐止警方於今凌晨將二人逮捕，帶回偵辦，並依重利、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，55歲羅姓女子今年2月初透過網路廣告，向不明人士小額借貸5萬元，協議利息每週2萬元，但羅女還了8週利息及2萬元本金後，向對方提出不想繼續繳納利息，想直接還剩餘的本金3萬元。

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張、吳二人接獲訊息後，直接找到羅女將她押上車，並帶往汐止區小坑路山區毆打並要求她必須繳納利息。羅女全身多處擦、挫傷，趁隙逃離現場，報警處理，隨即被警方送到醫院救治，幸無大礙。

經羅女依車牌號碼指認，毆打她的其中一人就是29歲張姓車主，警方便以車追人，發現今日凌晨0時許，該車又進入轄區，準備接走26歲的吳姓共犯，便在大同路二段將車攔下，把人帶回偵辦。

據悉，兩嫌向警方坦承犯案，但表示主要是因為羅女近期不還利息，而且又將LINE封鎖，才會心生不滿，跑到其居住處討債。

警詢後，涉犯依重利、妨害自由及傷害等罪嫌，將涉犯的張、吳二人，移送士林地檢署偵辦。

監視器拍下羅女上車畫面。（記者吳昇儒翻攝）

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