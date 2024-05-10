獨家》車牌都是「2580」！博弈集團捲入美人計 誘高階警牽線....黑歷史曝

警方當年查扣的4輛名車車牌，與博弈網站都是「2580」。（資料照）

2024/05/10 00:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉貪汙、洩密案，3日聲押禁見獲准，有周刊報導，林是中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦「2580」博弈集團行動給徐，中檢不予證實評論，但「2580」博弈集團卻成了目前聲浪最高的討論焦點，黑歷史也跟著曝光。

台中地檢署8日表示，對於媒體報導不予證實評論，但在2日搜索林明佐前一天，就已先傳徐女到案，依涉嫌賭博、洗錢等罪以300萬元交保，徐女隨即也透過律師聲明澄清，有周刊以「高階警中美人計」為標，純屬子虛烏有，且徐從未與報導所稱2580博弈集團有任何聯繫，更與該集團無任何關係。

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據了解，18歲宋姓男大生2021年11月7日深夜開車切換車道時，不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂，竟遭張敦量、陳勁豪、李韋霖3煞毆打到顱內出血送醫，案發當下行車紀錄器曝光，完整還原逞凶過程時，3煞還不准男大生同車友人報案的驚悚過程，囂張行徑也引起網路怒炸，一片撻伐，張男等3人也被網封為「海神惡煞」。

台中市警局當時追查張敦量投資的博弈網站成立專案小組偵辦，當月15日陸續帶回集團許姓首腦（29歲）、許姓妻子（31歲）及幹部等共5人，查扣成員、公司名下的Toyota Alphard、兩輛賓士、保時捷等4輛涉案車輛，赫見車牌清一色與該集團博弈網站一樣，都是「2580」數字，就連相關的密碼都是。

何以為會選擇該數字，是否特殊意涵？原來許姓首腦原本從事石材及工程行等生意，當年開的貨車車牌就是「2580」，他覺得這是「起家車」幫忙賺到錢，轉經營線上博弈網站時，不但將網站名稱取為「2580」，也要求旗下員工或公司名下車子，律定統一以此數字取牌。

就連身兼股東及重要核心幹部張敦量的瑪莎拉蒂名車，也不例外，但許男壓根沒想到因此樹大招風，被張敦量的惡行受到連累，害全公司跑路，且很快就被專案小組鎖定查緝到案，只是「2580」是否就是此次被推到風口浪尖的博奕集團，外界仍是霧裡看花。

連同張敦量的瑪莎拉蒂，車牌也是「2580」。（資料照）

被警方查獲的「2580」博弈網站。（資料照）

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