高雄奪命車禍！18歲女騎士為閃違停車 被聯結車撞上殞命

休旅車違規臨停，黃女閃避時被聯結車撞上。（圖由民眾提供）

2024/05/19 18:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區今天（19日）下午發生死亡車禍，黃姓男子駕駛休旅車違規臨停在沿海一路R3捷運站前慢車道，18歲黃姓女子為了閃躲違停車輛，切出外側快車道，被剛好簡男駕駛行經的聯結車撞上，機車又撞到違停車輛，黃女當場慘死，警方訊後依過失致死罪嫌將黃、簡2人送辦。

小港分局下午3時2分獲報小港區沿海一路車禍，交通分隊員警前場處置，黃姓女騎士當場死亡，機車支離破碎，現場一片狼藉。

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經了解，54歲黃男將休旅車違規臨停在R3捷運站前慢車道，黃女騎機車由南往北行駛，為閃避違停在前方慢車道休旅車，切出外側快車道，62歲簡姓男子當時駕駛聯結車經過，閃避不及撞擊到黃女機車，機車撞向違停車輛，黃女人車倒地當場身亡。

簡、黃兩駕駛人經實施酒精濃度檢測均為0，警方正釐清肇事原因，全案詢後將簡、黃兩嫌依涉嫌刑法第276條過失致死罪移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

小港警分局呼籲，民眾駕車應注意車前及四周狀況、減速慢行，且捷運站出入、口來往人車較多，切勿任意違規停車，以避免交通意外事故發生；另警方將持續加強捷運站出、入口違規停車稽查與取締工作，以確保用路人行車安全。

黃女人車被聯結車撞擊，又撞上違停車輛。（圖由民眾提供）

黃女為閃避違停休旅車慘死。（圖由民眾提供）

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