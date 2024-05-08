周刊爆林明佐中美人計 、前電競女董座300萬交保 中檢回應了

外傳遭羈押的刑事局警政監林明佐（見圖）是中了美人計，栽在電競聯盟前董事長徐培菁手裡。（資料照）

2024/05/08 13:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐疑似與博弈集團勾結，涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，有周刊今天報導，林明佐是中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動給徐；台中地檢署今天表示，對於媒體報導不予證實評論，但在搜索林明佐前一天，就已先傳徐女到案，依涉嫌賭博、洗錢等罪以300萬元交保候傳。

中檢：對於媒體報導不予證實評論

中檢發現，林明佐擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團交往密切，疑似事先將檢警偵辦行動洩密，讓博弈集團轉移據點，5月2日指揮廉政署等相關單位，搜索林明佐刑事局警政監辦公室、住處，在戶頭發現2000萬來源不明款項，家中也搜出上百萬現金。

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林明佐經漏夜訊問後，因涉嫌洩密、貪汙等罪嫌聲押獲准，因林明佐是三線二星警界高官，消息傳出震撼各界。

今天有周刊報導，林明佐是中了美人計，栽在電競聯盟前董事長，號稱全台最美董事長徐培菁手裡，且多次外洩偵查內容給她，雙方還以老公、老婆互稱，導致專案小組抓不到博弈集團幕後主嫌，連數億元賭金也沒扣到。

針對此報導，台中地檢署今天表示，本案尚在偵查釐清中，針對媒體報導不予證實、評論，強調因偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐女到案說明後，認徐女涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，5月1日諭知300萬元交保候傳。

台中地檢署也證明，昨天針對博弈集團14個據點進行搜索，扣得現金、名表等證物，昨晚並帶回12人，至今仍在複訊中。

外傳遭羈押的刑事局警政監林明佐是中了美人計，栽在電競聯盟前董事長徐培菁手裡，台中地檢署今天表示，針對媒體報導不予證實、評論。（記者陳建志攝）

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