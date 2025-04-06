昔日罷免韓國瑜志工 組「南罷天」啟動全台大罷免應援

「南罷天」志工團成軍，規劃至少支援30個連署現場。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/06 10:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台罷免國民黨立委第二階段連署進入最後1個月，昔日罷免前高雄市長韓國瑜的志工，組成「南罷天」志工團，今天（6日）啟動全團罷免應援行動，規劃至少支援30個連署現場，首站今天前往台中8個連署點，協助台中罷免團隊連署點現場收件。

罷韓志工團曾在50天內，設置超過千次連署攤位，最後收件達55萬罷免連署書數量，並日以繼夜造冊合格率高達93%的40萬份連署書，成為台灣史上最難超越的罷免經驗。

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自大罷免推動以來，志工團也以自身經驗，協助全台罷免團隊。如今進入最後衝刺階段，志工團夥伴再次穿上罷韓團服，以「南罷天」志工團名義，準備前往全台各罷團應援，除了經驗共享，也要為大罷免盡一份南部人的心意。

罷韓志工Kevin表示，「自全台大罷免開始後，志工們透過群組討論，沒有國民黨立委的高雄人能做些什麼？」除了共享過往經驗外，第一階段連署時，他們也巡迴全台，協助指導造冊。

他說，第二階段需要更多人協助，大家有錢出錢、有力出力，最後1個月規劃至少支援30個連署現場，希望為需要造冊協助的團隊，引入有造冊經驗的志工團隊，協助大家在時限內完成造冊。

昔日戰友罷韓四君子張博洋、尹立，今天到現場送行，尹立感謝志工夥伴，希望把高雄當初成功的經驗與精神，分享給全台灣戰友，為最後的衝刺一起努力，更希望全台第二階段都順利通過。

張博洋則分析說︰「要謹慎應對藍白聯盟拿川普關稅當藉口，試圖用經濟衝擊，來降低罷免的正當性，假意呼籲台灣團結」，他拜託志工要向更多民眾傳達，不是因為川普發動關稅戰，所以台灣就不能發動罷免，正因為台灣需要更多優質的立委，在立法院協助國家因應國際變局，所以才需要罷免掉胡作非為的親中立委。

「南罷天」志工團今天啟動後，首站前往台中各區連署點，從沙鹿、潭子到台中市區，將協助罷免連署點現場收件；4月每個周末也都有規劃場次。

「南罷天」志工團今天搭遊覽車北上台中，支援台中8個連署點。（記者葛祐豪翻攝）

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