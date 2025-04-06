住手！川普上任後最大規模抗議 60萬人怒轟權貴與腐敗

示威者在科羅拉多州議會大廈前響應全美各地超過60萬人週六參與名為「住手！」的抗議活動。（法新社）

2025/04/06 09:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕超過60萬人週六（5日）在全美國50州、超過1400處參與名為「住手！」（Hands Off!）的行動，抗議總統川普和政府效率部門（DOGE）負責人馬斯克的政策，痛斥「權貴接管與腐敗」，呼籲停止打壓社會福利與濫用權力，這也是川普元月就職以來全美規模最大的群眾運動。

綜合外媒報導，這場抗議遍及全美50州、超過1400個地點，並擴散至倫敦與巴黎等國際城市。參與者聚集在州議會大廈、聯邦大樓、國會辦公室及社會安全局總部等地，齊聲高喊口號，要求「結束億萬富翁的權力掠奪」。

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抗議者提出三大訴求：終結川普政府的「權貴接管與腐敗」、停止削減醫療補助與社會安全等聯邦福利，以及制止對移民、跨性別族群等邊緣社群的攻擊。

在華盛頓特區的國家廣場，據主辦單位稱，現場聚集逾10萬人。馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）痛批川普是「摧毀經濟的獨裁者」，並將其比作墨索里尼，指責他「知道一切事物的價格，卻無知於其價值」。

明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）呼籲民眾為一個「重視正義、照顧弱勢、為孩子打造未來的國家」而戰。來自佛州的眾議員佛斯特（Maxwell Frost）則號召行動，包括上街抗議、政治捐款及關注國會法案進程，批評「貪婪的億萬富翁和企業巨頭操控公民生活」。

工會也加入聲援行列。聯邦僱員聯合會主席厄文（Randy Erwin）與政府僱員工會主席凱利（Everett Kelley）皆表示，將反擊任何削弱集體談判權的企圖。

白宮則向美聯社發表聲明強調，總統川普將「永遠保障合格民眾的社會安全、醫療保險與補助權益」，並指責民主黨「將福利資源轉給非法移民，導致系統財務惡化，損害美國長者利益」。同日，白宮取消原定花園參觀活動，並設置防暴柵欄防範潛在衝突，川普本人則未露面，選擇外出迴避風頭。

抗議活動整體和平進行。民眾高喊「川普必須下台」、「保護我們的憲法」、「住手，別碰我們的權利」等口號。在洛杉磯，抗議者遊行近一英里抵達市政廳，高舉「人民的力量」、「住手，別碰教育」、「抵抗，抵抗」等標語，場面震撼。此次「住手！」行動被視為川普重返白宮後，首次出現規模可比2017年女性大遊行或2020年「黑人的命也是命」運動的大型抗爭浪潮。

一名示威者在明尼蘇達州議會大廈外舉著美國總統川普的大型紙製肖像，以此抗議川普上任後之一系列政策。（法新社）

示威者在科羅拉多州議會首府前響應全美各地超過60萬人週六參與名為「住手！」的抗議活動。（法新社）

一名扮成蝙蝠俠的抗議民眾在科羅拉多首府首府前舉著抗議標語，響應名為「住手！」的抗議活動。（法新社）

數萬人走上洛杉磯市中心街頭，高舉各式抗議標語，痛批美國總統川普及其顧問馬斯克。（法新社）

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