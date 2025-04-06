川普關稅影響大 美參議員克魯茲：期中選舉共和黨恐遭「血洗」

美國共和黨參議員克魯茲表示，若川普的關稅政策導致美國經濟陷入衰退，可能會導致共和黨在2026年期中選舉中被「血洗」。（法新社）

2025/04/06 09:16

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅措施，影響層面擴及全球，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）4日表示，若川普的關稅政策導致美國經濟陷入衰退，可能會導致共和黨在2026年期中選舉中被「血洗」。

綜合外媒報導，克魯茲4日播客（Podcast）節目「Verdict with Ted Cruz」中表示，川普的關稅戰如果不是談判策略，而是長期化措施，將會造成永久性傷害，包括傷害就業、經濟、加劇通膨等層面。克魯茲強調，他看到很多共和黨鐵粉本能性地為白宮的所作所為辯護，但他警告，政府的最新政策可能會損害美國本身。

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克魯茲表示，在經濟衰退期間，選民往往會懲罰執政黨，共和黨目前控制白宮，並在眾議院和參議院佔有微弱多數，如果美國陷入經濟衰退，特別是嚴重的經濟衰退，從政治上來看，2026年期中選舉很久可能會被「血洗」。克魯茲提醒：「你將會面臨民主黨掌控的眾議院，甚至是參議院。」

克魯茲身為川普的長期盟友、參議院內最堅定的川普支持者，他也提到，如果關稅政策能依照川普所期望的方式發揮作用，那將會非常成功，但同時也存在著巨大風險。

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