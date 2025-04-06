為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普關稅影響大 美參議員克魯茲：期中選舉共和黨恐遭「血洗」

    美國共和黨參議員克魯茲表示，若川普的關稅政策導致美國經濟陷入衰退，可能會導致共和黨在2026年期中選舉中被「血洗」。（法新社）

    美國共和黨參議員克魯茲表示，若川普的關稅政策導致美國經濟陷入衰退，可能會導致共和黨在2026年期中選舉中被「血洗」。（法新社）

    2025/04/06 09:16

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅措施，影響層面擴及全球，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）4日表示，若川普的關稅政策導致美國經濟陷入衰退，可能會導致共和黨在2026年期中選舉中被「血洗」。

    綜合外媒報導，克魯茲4日播客（Podcast）節目「Verdict with Ted Cruz」中表示，川普的關稅戰如果不是談判策略，而是長期化措施，將會造成永久性傷害，包括傷害就業、經濟、加劇通膨等層面。克魯茲強調，他看到很多共和黨鐵粉本能性地為白宮的所作所為辯護，但他警告，政府的最新政策可能會損害美國本身。

    克魯茲表示，在經濟衰退期間，選民往往會懲罰執政黨，共和黨目前控制白宮，並在眾議院和參議院佔有微弱多數，如果美國陷入經濟衰退，特別是嚴重的經濟衰退，從政治上來看，2026年期中選舉很久可能會被「血洗」。克魯茲提醒：「你將會面臨民主黨掌控的眾議院，甚至是參議院。」

    克魯茲身為川普的長期盟友、參議院內最堅定的川普支持者，他也提到，如果關稅政策能依照川普所期望的方式發揮作用，那將會非常成功，但同時也存在著巨大風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播