驚險！男子南港站來不及上車 竟跳進連接器「懸在車外」 七堵站獲救

蔡姓男子情急之下，竟跑進列車間的連接處內，整個人懸掛在車外。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/05 23:41

〔記者吳昇儒、王冠仁／基隆報導〕約40歲的蔡姓男子搭乘台鐵太魯閣號列車，當列車停靠南港站，蔡男下車買東西，不久發現車門已關列車將駛離，蔡男情急跳進第三、四節的連接器上，行控中心今晚8時11分接獲通報，通知列車臨停七堵站，蔡男見車輛停下，體力不支跌落鐵道上，鐵路警察趕緊將人救起。

該列車長當場解除該男運送契約，警方訊後依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

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台鐵行控中心今晚8時11分接獲汐止站站務員通報，448車次開往台東的太魯閣列車，有名男子站在第三、四節的連接器上。行控中心趕緊通知列車，臨停在七堵火車站。蔡姓見車輛停下後，體力不支跌落鐵道上。

警方初步調查，列車停至南港站時，年約40歲的蔡男跑下車購買商品，卻來不及搭上車，竟冒險站進太魯閣列車第三、四節的連接器上。列車行經汐止站時，站務員發現其行蹤，趕緊通報行控中心。

行控中心緊急要列車停在七堵站，造成列車延遲，卻在第二月台發現體力不支，跌坐鐵軌的蔡男。

鐵路警察局台北分局七堵派出所立刻派員將蔡男拉上月台，並帶往派出所製作筆錄，釐清案發過程。訊後依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處。蔡男將面臨1500元以上、7500元以下罰鍰。

蔡男抵達七堵站時腿軟坐在鐵軌上，鐵路警察將人拉上月台。（記者吳昇儒翻攝）

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