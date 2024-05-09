高階警官林明佐捲洩密案》檢14路搜索抄查博弈集團 帶回12人

高階警官林明佐捲博弈集團洩密案，戶頭還有二千多萬不明財產，被收押禁見。（資料照）

2024/05/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局三線二星警政監林明佐，涉嫌在擔任台中市警局刑警大隊大隊長期間和博弈集團勾結，洩密給對方造成檢警辦案行動提前曝光，台中地檢署二日搜索林的辦公室和住處，發現他的戶頭還有二千多萬不明財產，依貪汙、洩密等罪嫌將他聲押禁見獲准，檢方前天展開第二波行動，兵分十四路前往博弈集團的據點及該集團在南屯的招待所，扣得現金、名錶等證物，並帶回十二人，至今仍在複訊中。

據了解，全案因去年台中市刑大支援南部警方偵辦大型博弈集團，林明佐疑因和集團交往密切，提前洩漏檢警偵辦，讓集團有所防備，導致多個據點緊急撤離，檢警執行時發現成效不如預期，懷疑有內鬼通風報信，暗中展開偵辦，才發現林明佐與博弈集團的相關人士過從甚密。

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台中地檢署二日指揮廉政署等單位，搜索林明佐刑事局警政監辦公室、住處，在戶頭發現二千萬來源不明款項，家中也搜出上百萬現金。林明佐經漏夜訊問後，因涉洩密、貪汙等罪嫌三日被檢方聲押獲准，因林明佐是三線二星警界高官，消息傳出震撼各界。

在林明佐被收押後，台中地檢署為進一步釐清案情，前天指揮高雄科偵隊、台中第四分局及調查局、廉政署等單位，兵分十四路前往博弈集團在台中南屯區的招待所、公司等地搜索。

查扣現金、車輛、名錶等證物

檢方共查扣相關現金、車輛、名錶等證物，包含被告、證人在內共傳訊十二人到案，朝賭博、洗錢等罪嫌偵辦，也將釐清與林明佐間往來、互動關係。

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