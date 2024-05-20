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黃明昭調任國安局副局長 北市警局長張榮興陞任警政署長

現任台北市政府警察局長張榮興（見圖）陞任警政署長。（資料照）

現任台北市政府警察局長張榮興（見圖）陞任警政署長。（資料照）

2024/05/20 18:01

首次上稿：17:30
更新時間：18:01（新增黃明昭調任國安局副局長）

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前警政署長黃明昭 接任國安局副局長

〔記者黃靖媗、楊堯茹／台北報導〕總統賴清德今（20）日上午正式就職，新舊內閣也於下午交接。前警政署長黃明昭將調任國安局副局長，遺缺經行政院核定，由現任台北市政府警察局長張榮興陞任。

內政部表示，張榮興是中央警察大學行政警察學系50期畢業，歷任新竹縣政府警察局局長、警政署航空警察局副局長、保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及台北市政府警察局局長等重要職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。

另總統賴清德今（20日）宣誓就職，新國安團隊也隨即就任，留任的國安局長蔡明彥今核定由黃明昭接任國安局副局長。黃明昭具豐富犯罪偵查及國內治安實務經驗，且熟悉國安工作運作機制，能迎戰越來越多元的新型態國安威脅與挑戰。

黃明昭為中央警官學校外事警察學系51期、犯罪防治學系碩士，曾任雲林縣、基隆市、高雄市政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、警政委員等重要職務，具備豐富犯罪偵查及國內治安實務經驗，熟悉國安工作運作機制。

前警政署長黃明昭將調任國安局副局長。（資料照）

前警政署長黃明昭將調任國安局副局長。（資料照）

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