涉行賄刑事局警政監林明佐 博弈洗錢集團首腦羈押禁見

刑事局警政監林明佐已被羈押禁見（見圖），中檢搜索博弈洗錢集團，其劉姓首腦也被羈押禁見。（資料照，記者許國楨攝）

2024/05/09 10:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局三線二星警政監林明佐（已羈押禁見與停職）涉嫌與博弈洗錢集團勾結，收黑錢洩密給犯罪集團，導致檢方偵查行動受挫，台中地檢署於本月7日、8日搜索博弈洗錢集團等14處，查扣現金、車輛、名錶等證物，並傳喚拘提劉姓主嫌等8人，其中，劉男羈押禁見，3人各300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘請回或限制住居、限制出境、出海。

此案源於台中地檢署指揮台中市刑警大隊，偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「不順利」，包括搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯「剛好」失蹤，中檢懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查，鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐，本月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產，3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地方法院聲請羈押禁見林明佐獲准。

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檢方7日、8日再度指揮檢察事務官、高雄市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊、台中市警局第四分局、警政署維安特勤隊、調查局航業調查處高雄站、調查局中部地區機動工作站與廉政署中部地區調查組，同步搜索博弈集團犯嫌、公司、聚會等14處所，查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提劉男等8人到案。

中檢指出，經檢察官訊後，認劉男涉嫌觸犯組織犯罪防制條例的「主持、指揮犯罪組織」、洗錢防制法的一般洗錢罪、刑法的賭博罪，且有逃亡或勾串、共犯證人之虞，聲請羈押禁見獲准；另3人諭知各300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘4人限制住居並限制出境、出海或請回。

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