色男偷拍女裙下風光敗露被法辦 沒按下錄影鍵獲無罪

宜縣梁姓男子偷拍穿著短裙女子的裙下風光，因太緊張未按下錄影鍵，一審獲判無罪。示意圖。（彭博）

2024/05/19 18:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣梁姓男子偷拍女子阿美（化名）的裙下風光，事跡敗露被法辦，但因偷拍時太緊張了，只開啟閃光燈，未按下錄影鍵，所犯的刑法第315條之1第2款的無故竊錄他人非公開之身體隱私部位罪，沒有處罰未遂犯，一審法官判他無罪。

判決指出，梁姓男子某天晚上6點半，尾隨穿著短裙的阿美進入羅東鎮某店家購物，再趁阿美站在櫃台結帳之際，站在她後方，手持綁上行動電話閃光燈鏡頭的雨傘，置於女方裙子下方，往上拍攝大褪及裙底內褲，阿美察覺被偷拍轉向店員求助，經調閱監視畫面確認此事，憤而報警處理。

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警方傳喚梁男到案說明，訊後移送法辦，全案被檢察官起訴，宜蘭地方法院審理時，梁男指稱，他有要偷拍，但太緊張了，只有開啟閃光燈，沒有按下錄影鍵，到店外檢視才知沒有拍攝成功。警檢視他的行動電話相簿內容，未見阿美的不雅照。

承審法官認為，此案無證據佐證梁男有拍到阿美的的身體隱私部位，不足以證明已達「既遂」階段，他的所為當屬竊錄未遂行為，惟刑法第315條之1第2款並未處罰未遂犯，自應諭知被告無罪之判決。

刑法第315條之1第2款的無故竊錄他人非公開之身體隱私部位罪，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。梁男聲稱一時太緊張，只開啟閃光燈，沒有按下錄影鍵，一審獲判無罪。全案可上訴。

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