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高雄某校長變「攝狼」收押 40校嚴防針孔侵入校園

校長變「攝狼」收押查購買多台針孔，偵搜高雄40所學校，嚴防針孔侵入校園。（資料照）

校長變「攝狼」收押查購買多台針孔，偵搜高雄40所學校，嚴防針孔侵入校園。（資料照）

2024/05/14 13:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某國小張姓校長竟是「攝狼」，涉嫌在他人住處廁所偷裝針孔攝影機，被檢警查獲並羈押，據了解，張男疑刪影片滅證，檢警懷疑校長購買多台針孔，羈押後追查購買清單，少年隊也動員持反針孔監測，至少對40所國中小、高中展開偵搜，還校園一個私密安全的環境。

據了解，少年警察隊會同刑大科偵隊10多人，由教育局5名校安人員帶領，16日起全面對校園廁所偵搜，清查有無被安裝針孔攝影機，預計鎖定16所國小、16所國中、7所高中及1所中學，全面偵搜學生、教職員工廁所，市長陳其邁也重視校安，指示教育局、警察局聯手清查，還校園安全乾淨的空間。

警方除了協助學校預防被「攝狼」偷裝針，偷拍女童或女師如廁不雅影片，同時追查張姓校長是否在相關學校內偷裝針孔，教育局表示全力支持、配合，

檢警查扣「攝狼」張姓校長手機，並還原被刪除滅證的影片，發現有少女如廁影像，複訊後依兒童及少年性剝削防制條例及無故攝錄未成年性影像罪嫌，向法院聲押獲准，據了解，檢警掌握張姓校長曾網購多台針孔，裁准羈押2個月。

該名張姓校長具教育博士學位，任教超過25年，2016年間遴選上校長，教育局以其坦承犯行且已被羈押，並有移送書等各項證據可資佐證，依《教育人員任用條例》將張姓校長即刻解聘。

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