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美髮師偷拍女友私密照 分手2年後傳給她判賠20萬

林姓男子偷拍林女私密照，嘉義地院判林男需賠償20萬元。（情境照）

林姓男子偷拍林女私密照，嘉義地院判林男需賠償20萬元。（情境照）

2024/05/16 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市林姓男子與林女交往，未經同意，趁2人發生親密關係時，用手機偷拍林女10多張私密照，卻在分手2年後傳給林女，造成林女身心飽受折磨，提告求償，嘉義地院日前判林男需賠償20萬元，可上訴。

林女提告，林男在交往期間，趁她不注意，在住處及工作地點用手機拍攝她的乳房及陰部等隱私部位照片，後來2人分手，林男竟在2023年1月18日下午4點多，透過通訊軟體Instagram傳這些照片給她，她才知道被偷拍，因此報案，案經檢方依妨害秘密罪起訴，法院已判林男拘役40日，得易科罰金。

林女發現遭林男偷拍後，身心飽受折磨，經診斷有創傷後壓力症及中度鬱症，擔心永遠生活在私密照再次出現，甚至被散佈的恐懼，因此提告，要求林男給付精神慰撫金100萬元。

法院審理時，林男表示被判拘役他並未上訴，已繳納罰金，他並未散佈相關照片，對於一時失慮犯錯傷害林女，深感不安與痛苦，但對於100萬元賠償認為過高，他在美髮店擔任設計師，每月收入2萬多元，經濟能力有限，請求酌減賠償金額。

法院認為，林男在與林女交往期間，趁2人發生親密關係時，偷拍隱私部位照片，侵害林女隱私，在分手2年後將照片傳給林女，造成林女恐懼，精神痛苦，考量林男擔任美髮設計師，月收2萬多元，名下有房屋土地各一筆，財產總額26萬元，判林男需賠償20萬元給林女。

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