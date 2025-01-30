中國若停止南海侵略脅迫 小馬可仕喊話：菲國可撤美軍飛彈

「泰風」陸基飛彈發射系統去年4月時參加美菲聯合軍演，以C-17運輸機快速空運抵達菲律賓。（取自美軍DVIDS網站）

2025/01/30 20:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）30日表態，若中國能停止在南海的「侵略性與脅迫性行為」，菲方願意撤除美軍部署在菲國的飛彈系統。

美軍於去年4月在菲律賓北部部署了「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，兩國當時表示此舉是為支援聯合作戰訓練。中方則多次要求菲國移除該系統，指控菲方「煽動地緣政治對抗並引發軍備競賽」。

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針對中方的批評，小馬可仕反問：「我不懂中方立場，因為我們從未評論過中國的飛彈系統，而他們的系統威力可是我們的千倍。」

他進一步向中方喊話：「讓我們做個交易：停止主張我方領土主權、停止騷擾我國漁民、讓他們能維持生計、停止衝撞我方船隻、停止以水砲攻擊我方人員、停止以雷射照射我方，並停止你們的侵略與脅迫行為，那麼我們就歸還泰風飛彈系統。只要他們停止所有這些行為，我們就歸還所有裝備。」

一位要求匿名的菲國高層官員向《美聯社》透露，美軍的移動式「泰風」飛彈系統約兩週前，已從菲國北部重新部署至馬尼拉附近的戰略要地，此決定是與菲國國防官員協商後做出。該系統目前部署位置更接近中菲海警與海軍部隊，在南海發生越來越緊張對峙的海域。

「泰風」系統包含發射器以及至少16枚標準六型飛彈（SM-6）和戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Land Attack Missiles）。其中戰斧飛彈射程超過1600公里，部分中國地區已在其射程範圍內。據該菲國官員表示，美方飛彈系統將無限期留駐菲律賓。

中國外交部發言人毛寧上週表示，菲律賓允許美國在其領土部署飛彈系統「正在區域內製造緊張與對抗，煽動地緣政治衝突與軍備競賽」，她稱這是「極度危險且極不負責任的選擇」。菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）則反駁中方要求撤除飛彈系統的說法，認為這是干涉菲國內政。

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