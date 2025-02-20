美烏關係生變！ 川普和澤倫斯基隔空互罵

澤倫斯基與川普隔空互罵。（法新社）

2025/02/20 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄政府高層18日在沙烏地阿拉伯針對結束烏俄戰爭展開會談，不過烏克蘭並未參與其中。於此同時，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的關係也逐漸惡化，兩人隔空互罵。澤倫斯基19日在基輔接受訪問時，反駁川普18日提出的無端指控，並指稱川普活在「假訊息空間」之中；川普後續則在「真實社群」（Truth Social）發文回嗆，批評澤倫斯基想從美國援助中「撈油水」，是個反對選舉的「獨裁者」。

綜合外媒報導，川普18日在佛州海湖莊園發表談話時，暗指烏克蘭發動這場烏俄戰爭，並質疑澤倫斯基目前的支持率「下降到4％」，難道烏克蘭人民不需要選舉？事實上近期烏克蘭民調顯示，澤倫斯基的支持率約在50％，並非川普聲稱的「4％」，且烏俄戰爭由俄羅斯在2023年2月24日的侵略行為展開。

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針對川普18日的無端指控，澤倫斯基19日在基輔對記者發表談話時表示：「我非常尊重川普總統，他是一位我們非常尊重的國家的領導人，美國人民也一直支持著我們，但不幸的是，他生活在這個充滿假訊息的空間之中。」澤倫斯基強調，川普說他的支持率只有4％，這說法是個假消息，「任何想取代我的企圖都將失敗」。

在澤倫斯基批評川普數小時後，川普在「真實社群」（Truth Social）發文回嗆，指稱澤倫斯基是個「小有成就的喜劇演員」，讓美國花費3500億美元（約新台幣11兆4695億元）投入這場不可能贏、也不該開始的戰爭，美國對烏克蘭的援助金額，比歐洲多出2000億美元，而美國對此一無所獲，這場戰爭比起對美國來說，對歐洲更重要，「我們有個廣大且美麗的海洋作為屏障」。

川普批評，澤倫斯基唯一擅長的就是把美國前總統拜登（Joe Biden）耍得團團轉，且重點是，澤倫斯基曾經承認美國對烏克蘭的援助有半數消失，也許還想繼續從美國的援助之中「撈油水」。川普稱澤倫斯基「拒絕選舉」，並重申澤倫斯基民調低的說法。

川普將澤倫斯基稱為「沒有經過選舉的獨裁者」，「澤倫斯基最好快點行動，不然他的國家將不復存在」。川普隨後自豪地說：「美國正與俄羅斯協商，討論如何結束這場戰爭，協商非常成功，所有人都承認，只有川普和川普政府能夠結束這場戰爭。」

川普最後則說：「我愛烏克蘭，但澤連斯基做得很糟，他的國家已經支離破碎，數百萬人白白喪生，而這一切仍在持續。」

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