評論大罷免被黃揚明嗆違法、滾回日本！ 矢板明夫傻眼回應

矢板明夫。（資料照）

2025/02/20 00:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃揚明近日在政論節目上，點名日本媒體人、「印太戰略智庫」執行長矢板明夫，稱他違反《選罷法》中「外國人不得針對支持或反對罷免發表意見」的規定，要國民黨的人去檢舉，甚至嗆「滾回日本！」矢板明夫傻眼回應，現行選罷法根本沒有相關規定，「黃揚明在沒有求證的情況下發表不負責任的虛假言論，可能破壞國際社會對台灣的印象，還可能讓看到這個節目的外國人，對台灣社會產生誤解和恐慌。」

矢板明夫19日深夜在臉書發文，「昨天（18日），媒體人黃揚明在某新聞台的網路節目中呼籲『國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法』。他的理由是，我前幾天在自己的直播網路節目中評論了大罷免。黃揚明說『因為我們的公職人員選罷法裡面規定，只要罷免在被提議、提出之後，外國人不可以針對支持或反對罷免發表任何意見』。說話時語氣激動，還要我『滾回日本去』。」

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「之後，某新聞還將黃的這段話製作成短片放在YouTube頻道上，引來了不少謾罵和仇視我的留言。有人發給我看以後，我再次確認了《中華民國公職人員選罷法》，裡面並沒有黃所說的規定。不知黃引用的是哪國的法律？」

他接著說：「在台灣現在實行的選罷法第56條第4款，的確有涉及外國人的參與選舉或罷免活動的內容，『政黨或候選人不得邀請外國人民為其助選』。也就是說，如果有某位民意代表，邀請外國人為其助選，那麼這位民意代表會違反選罷法，但受邀的該外國人，並不違反選罷法。所以，黃揚明說我違反了選罷法，是對法律的錯誤認知。」

「在台灣的《入出國及移民法》第29條中，有『外國人不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作』的規定。如果外國人參加具體的助選活動，有可能根據這條法律受到處罰。但是在今天的台灣，並沒有任何法律限制外國人對台灣的政治發表意見。台灣的言論自由來之不易，是我們所有的人都應該珍惜、呵護的。」

「現在有大約80萬外國人居住在台灣。如果真的按照黃揚明所說的，在今後長達至少半年的罷免期間，完全不能對這件事發表意見。對在台的外國人來說，將是一個多麼壓抑的社會？黃揚明和中天新聞台，在沒有求證的情況下發表不負責任的虛假言論，可能破壞國際社會對台灣的印象，還可能讓看到這個節目的外國人，對台灣社會產生誤解和恐慌。有可能觸犯了『散佈謠言，影響公共之安寧』（《社會秩序維護法》第63條第1項第5款），應該及時更正、道歉。」

最後矢板明夫直言，「一個合格的媒體人，平常要多讀書，上節目之前也應該要做一些準備，引用法條法規時，至少事先要看一眼，才能做到相對嚴謹的評論。另外，情緒也要儘量和緩，少用仇恨的語言，這樣社會才能夠更和諧、美好。以上文字，與黃揚明先生共勉。」

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