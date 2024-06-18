各地高溫上看34度 中部以北注意午後雷陣雨

今各地高溫普遍為32到34度，局部地區還會再更高，東南部仍有焚風發生可能性，感受上高溫悶熱。（資料照）

2024/06/18 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，鋒面稍微接近台灣北側海面，各地雲量較多，今（18）日清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區要注意雷陣雨發展，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區雨勢較明顯。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為32到34度，局部地區還會再更高，東南部仍有焚風發生可能性，感受上高溫悶熱，近中午前後紫外線也偏強，外出活動務必做好防曬並多補充水分。氣象署也針對台東縣發布高溫「橙色燈號」。

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台東縣今日紫外線指數預報達到「危險級」，另有多個縣市達到「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三（19日）環境轉為偏南風，鋒面逐漸北抬並遠離台灣；各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（20日）太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

週五至下週日（21日至23日）各地為高溫炎熱、晴朗穩定的天氣，白天普遍可到33到35度，特別是週五之後西半部近山區或河谷、花東縱谷的高溫範圍有擴大趨勢。此外，中部以北、東北部、東部地區及其他山區的午後雷陣雨會變得比較零星，降雨範圍縮小、也較短暫。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 27 ~ 32 28 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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