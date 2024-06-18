為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

各地高溫上看34度 中部以北注意午後雷陣雨

今各地高溫普遍為32到34度，局部地區還會再更高，東南部仍有焚風發生可能性，感受上高溫悶熱。（資料照）

今各地高溫普遍為32到34度，局部地區還會再更高，東南部仍有焚風發生可能性，感受上高溫悶熱。（資料照）

2024/06/18 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，鋒面稍微接近台灣北側海面，各地雲量較多，今（18）日清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區要注意雷陣雨發展，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區雨勢較明顯。

今日氣溫方面，各地高溫普遍為32到34度，局部地區還會再更高，東南部仍有焚風發生可能性，感受上高溫悶熱，近中午前後紫外線也偏強，外出活動務必做好防曬並多補充水分。氣象署也針對台東縣發布高溫「橙色燈號」。

台東縣今日紫外線指數預報達到「危險級」，另有多個縣市達到「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三（19日）環境轉為偏南風，鋒面逐漸北抬並遠離台灣；各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（20日）太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

週五至下週日（21日至23日）各地為高溫炎熱、晴朗穩定的天氣，白天普遍可到33到35度，特別是週五之後西半部近山區或河谷、花東縱谷的高溫範圍有擴大趨勢。此外，中部以北、東北部、東部地區及其他山區的午後雷陣雨會變得比較零星，降雨範圍縮小、也較短暫。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 33 27 ~ 32 28 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
梅雨季本週結束 週三起夏季午後雷雨溫度炎熱
2024/06/17 09:35

梅雨季本週結束 週三起夏季午後雷雨溫度炎熱
一圖看懂！週二起北部、宜蘭防午後雷陣雨 週四降雨趨緩
2024/06/17 18:56

一圖看懂！週二起北部、宜蘭防午後雷陣雨 週四降雨趨緩

熱情港都！誠實徵文首辦、千人投稿參加
週二高溫悶熱 東南部慎防焚風
2024/06/17 22:43

週二高溫悶熱 東南部慎防焚風
對流發展旺盛台中、南投山區大雨特報 大雷雨警戒齊發
2024/06/17 16:12

對流發展旺盛台中、南投山區大雨特報 大雷雨警戒齊發

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
台東高溫上看36度 週三起各地更熱
2024/06/17 06:56

台東高溫上看36度 週三起各地更熱
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播