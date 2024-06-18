桃園4區74里今將停水至深夜 影響逾7萬戶

台灣自來水公司公告，包含桃園市楊梅區、平鎮區、新屋區、觀音區等4個行政區共74個里，今（18）日將停水約14、15小時，預估到今日深夜才會陸續恢復供水，提醒民眾留意。（資料照）

2024/06/18 06:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自來水公司公告，包含桃園市楊梅區、平鎮區、新屋區、觀音區等4個行政區共74個里，今（18）日將停水約14、15小時，預估到今日深夜才會陸續恢復供水，提醒民眾留意。

自來水公司第二區管理處於本月初就曾公告，平鎮給水廠為辦理「113年高壓電氣設備檢驗等三合一工程」，包含桃園市楊梅區、平鎮區、新屋區、觀音區等4個行政區共74個里，將於18日上午8點起開始進行停水，預估恢復時間為今晚10點或晚上11點，預估影響超過7萬戶。自來水公司也提醒，民眾要於停水前6小時完成儲水，停水期間要關閉抽水機電源，以免損壞。

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具體受影響的範圍，包含楊梅區33里、平鎮區7里，是從18日上午8點至晚上10點停水，楊梅區：三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里（鐵路以南）、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里（國道1號以西）、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里。

平鎮區：宋屋里（陸橋南路）、廣仁里、新貴里（新富橋邊）、平安里（南平路）、平鎮里、金星里（南平路）、鎮興里。

至於新屋區23里、楊梅區4里、觀音區7里，則是預計從18日上午8點停水到晚上11點。包含新屋區：下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里。

楊梅區：裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里（老莊路.小楊梅）。

觀音區：觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里。

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