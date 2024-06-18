快儲水！高雄2區9:00起停水8小時 影響9900戶

高雄今早停水8小時，影響2區9900戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/06/18 06:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕快儲水！台水公司旗山所今辦理旗山橋制水閥埋設工程，旗山區10里將於今天上午9時至傍晚5時停水8小時，杉林區3里同步水壓降低，總計影響9900戶用水，請民眾提前儲水備用。

台水公司第七區管理處旗山營運所為提升供水穩定，辦理分區計量管網委外建置工程，推動旗山橋制水閥開關埋設施工，召集相關單位協調辦理停水施工，將於今天上午9時至傍晚5時停水，影響供水時間總計8小時，總計停水約9000戶、水壓下降900戶。

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水公司表示，停水區域為旗山區大林、中正、圓富、永和、瑞吉、竹峰、湄洲、太平、大德、三協（旗南一路、三桃巷部分）；水壓降低地區為杉林區大愛、月眉、月美里。

水公司提醒民眾停水期間應關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

水公司表示，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，將於恢復供水時，因水壓需一段時間才可恢復正常，所以恢復供水時間會較延遲。

此外，水公司也考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

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