新北推生命教育向下扎根 親子課程學習善待動物

小朋友學習如何抱狗狗。（新北動保處提供）

2024/06/25 23:57

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長年推行生命教育，由市府動物保護防疫處獸醫師擔任講師，步入校園講解。五股動物之家獸醫師林洋演近日前往思賢國小新住民中心，指導學生抱貓狗的正確方式、如何接近首次見面的狗狗，並分享動物之家及街貓友善照護的親子課程，宣導愛護動物、尊重生命，認養不棄養。

活動由獸醫師說明貓狗小常識，以及示範如何用正確方式抱起、接近第一次見面的狗狗、遇見導盲犬的應對原則，還有流浪犬訓練、骨折喵星人的手術到智能認養系統，讓學童更進一步認識動物之家，校方也舉辦毛寶貝徽章DIY，親子共同畫出流浪動物且著色，或是現場印出網站圖片製成徽章吊飾，超級卡哇伊。

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思賢國小資料組長詹雅婷說，每年都會與動保處合作，或是結合圖書館寵物主題書展，透過課程計畫教導學生用愛心和耐心善待動物，向下扎根生命教育。

動保處長楊淑方補充，動保處網站不定期會公告活動訊息，像是動保小小兵、犬隻行為課程等，近期則有兩棲爬蟲課程，6月30日上午10點至12點，獸醫師葉沂萱將在新北市毛寶貝教育園區的多媒體教室，講授藍舌蜥飼養入門與疾病預防，報名（https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Activity/25）人數限額30人。

獸醫師主講親子課程。（新北動保處提供）

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