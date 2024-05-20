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首頁　>　社會

士檢變態書記官偷拍21女如廁判刑 懲戒法院今判撤職

士林地檢署書記官林顥倫偷拍21女如廁被判刑4年，另判8月可易科罰金，懲戒法院今判林男撤職、停止任用4年。示意圖。（資料照）

士林地檢署書記官林顥倫偷拍21女如廁被判刑4年，另判8月可易科罰金，懲戒法院今判林男撤職、停止任用4年。示意圖。（資料照）

2024/05/20 16:50

〔記者楊國文／台北報導〕士林地檢署書記官林顥倫（已停職）被控在署內女廁等處安裝密錄器，3年內偷拍同事如廁、更衣等畫面，被害人共多達21人、犯罪達82次，士林地院依「公務員竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位等罪」將林判刑4年、另判8月徒刑可易科罰金，已上訴高院審理中；懲戒法院認定林男情節重大，損害政府信譽，今判撤職、停止任用4年。

林顥倫涉嫌2020年1月起至2023年3月間，於士林地檢署女廁等處安裝針孔攝影機，偷拍女同事、女子私密畫面。

士檢接獲內部通報，指林男行為有異，立即調整其職務，同時取消其門禁權限讓他無法進出辦公室，承辦檢察官立即前往林男住處查扣硬碟，驚見存放不少女子如廁、更衣畫面，並有多人是女同事。

士檢認定林男涉犯竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等多罪，將他起訴並移審。

士林地院審理認定林男涉嫌多罪，且與被害人是相識多年的同事或親屬，竟多次偷拍，加上犯行多達82次，犯案時間又長，被害人數也多達21人，同時對被害人造成巨大傷害，也導致社會大眾恐慌，裁定繼續羈押禁見。

後來林男獲交保，不過士院指他雖自白卻仍有逃亡之虞，命他自今年1月19日起限制出境、出海，為期8個月。

林男被移送懲戒，懲戒法院認定林男情節重大，損害政府信譽，有懲戒必要，今判撤職、停止任用4年。

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