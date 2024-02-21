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士檢書記官變偷拍狼！犯行82次、21人受害 判決出爐

林男被控，擔任士林地檢署書記官期間，在女廁等處安裝監視器偷拍如廁畫面，犯行共達82次。 （資料照）

林男被控，擔任士林地檢署書記官期間，在女廁等處安裝監視器偷拍如廁畫面，犯行共達82次。 （資料照）

2024/02/21 10:01

〔記者溫于德／台北報導〕林男被控擔任士林地檢署書記官3年期間，在署內女廁等處安裝密錄器偷拍如廁畫面，被害人共21人、犯行達82次，士檢去年偵結，依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位等罪將林起訴。全案今審結，士林地院今對林男判刑4年，另有8月徒刑得易科罰金；可上訴。

林男是在2020年1月起至2023年3月間，於士檢女廁等處安裝密錄器，偷拍私密畫面共82次；去年3月間士檢接獲內部通報，指林男行為有異，決定先調整其職務，同時取消其門禁權限讓他無法進出辦公室，同月16日再由承辦檢察官前往林男住處查扣硬碟，裡面存放不少女子如廁畫面。

全案去年5月9日偵結，檢察官認林男涉犯竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等多罪，將他起訴並移審。

士院當時指林男涉嫌多罪，且與被害人是相識多年的同事或親屬，竟多次偷拍，加上犯行多達82次，犯案時間又長，被害人數也多達21人，同時對被害人造成巨大傷害，也導致社會大眾恐慌，裁定繼續羈押禁見。

後來林男獲交保，不過士院指他雖自白卻仍有逃亡之虞，命他自今年1月19日起限制出境、出海，為期8個月。

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