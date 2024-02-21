攝狼書記官偷拍遍及法院、百貨超市 親戚家也不放過 判刑4年

時任士林地檢署書記官林顥倫，3年來在士檢女廁、辦公室、親戚住家等多處，透過不易被發現的針孔攝影機、密錄器，偷拍同仁、親戚或路人的隱私畫面。（示意照片，非案發廁所）

2024/02/21 19:29

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士檢書記官變偷拍狼！犯行82次、21人受害 判決出爐

〔記者溫于德／台北報導〕時任士林地檢署書記官林顥倫，3年來在士檢女廁、辦公室、親戚住家等多處，透過不易被發現的針孔攝影機、密錄器，偷拍同仁、親戚或路人的隱私畫面，被害人達21人。士林地院痛批林男犯罪手段惡劣，依「公務員假借職務上機會無故竊錄他人身體隱私部位罪」等共80罪，對他判刑4年，另有8月得易科罰金。

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判決指出，原為三等書記官的林男，2013年調任士檢服務，2017年2月起接辦收發室的發文業務，2021年3月起再調任贓物庫負責贓物的調取與管理；然他被發現從2020年1月起至2023年3月間，偷拍他人隱私畫面。

林男被查出在士檢女廁安裝針孔攝影機偷拍，或將密錄器藏在手中、夾在腳趾與拖鞋間，竊錄同仁裙底風光、乳溝、胸部上緣等畫面；他還被發現會在親戚住處的浴室洗手台下方安裝密錄器，拍下親戚更換衣服、淋浴畫面，也會在隨身背包中放置密錄器，趁著逛百貨公司、買早餐時偷拍路人大腿根部、臀部。

士院今審結指林男將這些偷拍畫面儲存在手機、外接硬碟、隨身碟、記憶卡中，並以彩色截圖方式列印199張以便收藏，並指林男身為公務員應知法守法，卻為了追求自身性方面的刺激而偷拍他人隱私畫面，部分犯行還是利用他辦理業務時而為之。

士院也指林男雖然認罪，但犯案長達3年，受害人數多達19人（其中2人於審理時撤告）、犯行高達80次，犯案地點除士檢廁所外，還包含親戚住處、百貨公司、超市、飲食店、餐廳。

士院也審酌林男尚未與被害人達成和解，決定依公務員假借職務上機會無故竊錄他人身體隱私部位、無故竊錄他人身體隱私部位、個資法中非公務機關非法蒐集個人資料、無故攝錄他人性影像未遂等，共80罪，對他判刑4年，另有8月徒刑得易科罰金24萬元。可上訴。

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