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首頁　>　社會

兩度偷拍女法官私密對話 前法官蔡政佑判刑撤職又判賠確定

女法官提民事求償，一審判蔡政佑應賠40萬元；二審判應賠45萬元，最高法院駁回上訴確定。（資料照）

女法官提民事求償，一審判蔡政佑應賠40萬元；二審判應賠45萬元，最高法院駁回上訴確定。（資料照）

2024/05/06 11:27

〔記者張文川／台北報導〕桃園地院前法官蔡政佑2020年在職時，懷疑同辦公室的女法官有婚外情，兩度偷拍她電腦內的私密照與對話訊息向上檢舉，結果反被依妨害秘密罪判刑5月與撤職停用2年。女法官另提起民事求償，一審桃院判蔡政佑應賠40萬元；二審高等法院改判應賠45萬元，最高法院駁回上訴確定。

蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚男子曖昧，2020年間趁辦公室無人之際，偷拍女法官電腦內與曖昧男的對話、私密照，列印後檢舉。女法官被院長約詢後，出示證據強調兩人均單身，並加裝監視器蒐證；蔡政佑為了證明自己檢舉屬實，二度偷拍，結果反被錄下。

女法官對蔡政佑提起妨害秘密告訴，並要求檢察官搜索桃院辦公室確保證據，蔡政佑2021年10月被判刑5月、得易科罰金15萬元確定；職務法庭去年再判他撤職，停止任用公務員2年。

女法官另提損害賠償告訴，求償180萬元，一審桃園地院審酌雙方資力、身分、地位、所受損害等，判蔡政佑應賠40萬元。

女法官上訴，高院認蔡應就2次侵權行為，各賠償精神慰撫金24萬元、21萬元，共45萬元。最高法院認同二審判決，駁回上訴確定。

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