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尋獲伊朗總統遺體！ 伊朗政府召開緊急會議 「座位留空」哀悼

救援人員已順利尋獲包含伊朗總統萊希在內的罹難者遺體（右圖），伊朗政府內閣也在會議上為其哀悼（左圖）。（圖擷取自@Tasnimnews_Fa、@AlarabyTV 社群平台「X」，本報合成）

救援人員已順利尋獲包含伊朗總統萊希在內的罹難者遺體（右圖），伊朗政府內閣也在會議上為其哀悼（左圖）。（圖擷取自@Tasnimnews_Fa、@AlarabyTV 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/20 16:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕63歲的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長等政要，19日因搭乘的直升機遭遇惡劣天氣，不幸失事墜毀，搜救隊趕赴現場後，確認機上9人已全數罹難。最新消息指出，目前墜毀現場的搜救工作已經結束，死者遺體正運離現場，伊朗政府已於稍早召開緊急內閣會議，並在議會上留出空位來為總統萊希哀悼。

綜合外媒報導，伊朗人道主義組織紅新月會負責人科利萬德（Pir-Hossein Kolivand）指出，19日發生的墜機事件，救援人員已順利抵達失事地點，尋獲包含總統萊希在內的罹難者遺體，因此結束現場搜救行動，9名罹難者遺體目前正在運往東亞塞拜然省省會的大不里士（Tabriz）公墓。

伊朗政府內閣在今（20）日證實萊希死訊後，於稍早召開緊急內閣會議，並強調國家事務不受影響。根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）的社群平台「X」（原推特）的發文顯示，議會中的總統的座位被留空，椅背上還掛著一條黑色腰帶，桌子上則放著萊希的照片，為伊朗政府內閣悼念在事故中罹難的萊希。

報導指出，按照伊朗憲法規定，之後將由第一副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）接任職務，並於50天內重新安排總統選舉。

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