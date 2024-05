尋獲伊朗總統遺體！ 伊朗政府召開緊急會議 「座位留空」哀悼

2024/05/20 16:26

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕63歲的伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)和外交部長等政要,19日因搭乘的直升機遭遇惡劣天氣,不幸失事墜毀,搜救隊趕赴現場後,確認機上9人已全數罹難。最新消息指出,目前墜毀現場的搜救工作已經結束,死者遺體正運離現場,伊朗政府已於稍早召開緊急內閣會議,並在議會上留出空位來為總統萊希哀悼。

綜合外媒報導,伊朗人道主義組織紅新月會負責人科利萬德(Pir-Hossein Kolivand)指出,19日發生的墜機事件,救援人員已順利抵達失事地點,尋獲包含總統萊希在內的罹難者遺體,因此結束現場搜救行動,9名罹難者遺體目前正在運往東亞塞拜然省省會的大不里士(Tabriz)公墓。

伊朗政府內閣在今(20)日證實萊希死訊後,於稍早召開緊急內閣會議,並強調國家事務不受影響。根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim news agency)的社群平台「X」(原推特)的發文顯示,議會中的總統的座位被留空,椅背上還掛著一條黑色腰帶,桌子上則放著萊希的照片,為伊朗政府內閣悼念在事故中罹難的萊希。

報導指出,按照伊朗憲法規定,之後將由第一副總統穆赫貝爾(Mohmmad Mokhber)接任職務,並於50天內重新安排總統選舉。

????????BODIES CARRIED FROM CRASH SITE OF PRESIDENT RAISI'S HELICOPTER



Red Crescent rescuers and army rangers transferred the bodies of President Raisi and his envoy, who were all killed in a helicopter crash in North Eastern Iran.



Source: Pasdaran Cyber Corps https://t.co/tK9U9WtUGq pic.twitter.com/W2oMln5CGK