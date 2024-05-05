警政監林明佐涉6重罪只停職！彰警當車手卻免職 基層諷：遇高官就轉彎

刑事局3線2星警政監林明佐涉與洗錢集團合作，被依貪汙等6重罪裁定羈押，警政署僅將他「停職」處分，引發基層不滿。（資料照）

2024/05/05 22:36

〔記者湯世名／彰化報導〕刑事局3線2星警政監林明佐涉嫌在擔任台中市刑大大隊長期間與洗錢集團合作，被依貪汙等6重罪裁定羈押，警政署僅將他「停職」處分。無獨有偶，彰化縣1線4星凃姓員警僅當詐騙集團車手，昨天就被縣警局予以最嚴厲的「免職」開鍘，彰化基層砲轟「這是哪門子的標準？」遇到官就轉彎，根本雙標。

林明佐遭羈押禁見後，只被處以「停職」，而非「免職」，遭到大批基層員警撻伐。

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彰化基層員警就不滿指出，交通隊名1線4星凃姓員警僅當詐騙集團車手，才提供4本帳簿，獲1萬7千元報酬，就被彰化地院判刑2年9月，縣警局昨天就做出「免職」的最嚴厲處分，不僅面臨坐牢，500多萬元退休金也全數泡湯；反觀林明佐涉及6大重罪，被裁定羈押禁見，警政署竟僅予以「停職」，還可以領半薪，「標準究竟在哪裡？」

有基層指出，法院將凃姓員警判刑，是因事證明確；相同的，林明佐之所以被法院裁定羈押禁見，是因符合重罪羈押、事證明確，也應一視同仁直接給予兩大過免職。

還有基層狠酸說，就因為林明佐是3線2星高階警官，凃姓員警只是1線4星的員警，「遇到高官就轉彎嗎？」近年來員警風紀頻出包，員警自殺頻傳，在人事更迭之際，頗有暴風雨將來襲的態勢。

彰化凃姓員警（左圖，取自臉書）加入詐騙集團，被判刑2年9月，彰化縣警局（右圖，資料照）將他記2大過免職。（本報合成圖）

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