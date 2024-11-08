「網路上最神祕的歌」17年謎團破解！竟是40年前老歌

號稱「網路上最神祕的歌」謎團破解。示意圖。（路透檔案照）

2024/11/08 05:45

首次上稿 00:59

更新時間 05:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕過去17年來，一批網路偵探投入大量時間和精神，設法解開一首被稱為「網路上最神祕的歌」的謎團，現在這場持續多年的全球大搜索有了結果：美國網路論壇上一名用戶宣稱找出這首歌的曲名和原唱者，是1980年代知名度不高的德國樂團FEX。

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根據《滾石雜誌》（Rolling Stone）、《法新社》5、6日的報導，這首神祕的歌曲名為〈Subways of Your Mind〉，FEX前鍵盤手、吉他手及和聲歌手、現年68歲海里希（Michael Hädrich）接受《明鏡》（Der Spiegel）雜誌訪問時表示，樂團成員對這個消息「大感震驚」，因為他們之前對這首歌掀起網友大搜索一無所知。

這個「網路上最神祕的歌」故事始於2007年，當時德國兄妹達里烏斯（Darius S.）和綠蒂雅（Lydia），將一段經過數位化處理的早年錄音上傳到網路，請求網友協助辨識曲名；這首歌是他們青少年時期，在廣播電台播出時錄下的。

達里烏斯向《滾石》說，當年會把在電台上聽到喜歡的歌曲錄下，這首歌被錄進「編號4」卡帶中，那張卡帶主要收集1984年當時的XTC、The Cure等樂團新歌，他不知道這首歌原唱者，廣播或許沒說、或許有說但他沒聽清楚。

這個請求發出後，很快就有網路上的音樂愛好者，設法分析歌曲中使用的樂器、主唱口音等抽絲剝繭。這首歌未被列入任何音樂資料庫中，網友將它列為80年代「新浪潮」風格。

但是當年這場行動並未引起太大迴響。時隔多年，2019年16歲的巴西學生偶然發現這首歌，又把它上傳到YouTube和Reddit等平台上，全球關注度這才突然大爆發。Reddit上「r/TheMysteriousSong」的子版迅速吸引數萬名網友，還引起德國及《滾石》等國際媒體關注。

本週稍早，Reddit上網名「marijn1412」的用戶宣稱，他找出了這首歌的身分：歌名為《Subways of Your Mind》。他表示在研究德國北部一家公共廣播公司1980年代一場活動上演出的新興樂團，偶然發現FEX樂團的一首歌，於是聯絡這支4人樂團其中一名成員，收到這首歌的一個版本錄音，這才解開這首神祕歌曲謎團。但是對方要求他，在樂團其他成員確認前，暫時不要公開此事。

住在慕尼黑的海里希目前仍然從事音樂創作。他向《明鏡》表示，「我很驚訝竟然有人對一支僅僅在地方上有點知名度的樂團的音樂有興趣，而且這是40多年前的歌」。

FEX計劃重新發行《Subways of Your Mind》，也正在設法找回原始錄音版本。海里希說，他們或許醞釀了幾十年等到成名這一刻，「一切來得非常突然」。

「網路上最神祕的歌」重新混音版如下：

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