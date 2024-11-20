日本小學生惡作劇「噴催淚瓦斯」 釀7人不適送醫
日本三重縣名張市一間小學一名六年級學生在蹺蹺板噴灑催淚瓦斯，導致7人身體不適送醫治療。（圖擷取自社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本三重縣名張市丸之內地區的一間小學有個六年級學生今（20）日上午在蹺蹺板噴催淚瓦斯，導致9名學童眼睛疼痛，其中7人身體不適送醫治療，所幸傷勢均不嚴重。
綜合日媒報導，三重縣名張警察署說，市立名張小學今天上午通報消防單位，「（學童）眼睛被像是辣椒水的物品沾到」。名張市教育委員會則說，有高年級學童朝蹺蹺板噴灑催淚瓦斯，還慫恿其他兒童觸摸；另外，有學童用手觸碰之後又接觸眼睛，覺得眼部疼痛。
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報導指出，名張警察署正在詢問涉事的高年級學生，以釐清詳細事發經過。
【軽症】児童が小学校で催涙スプレー噴射、児童7人搬送 三重・名張市https://t.co/rkISfvCIqq— ライブドアニュース （@livedoornews） November 20, 2024
高学年の男子児童が、催涙スプレーをシーソーに噴射。そのシーソーに触れた4年生6人と、教室の扉に触れた6年生1人が目の痛みを訴えた。催涙スプレーは学校で管理していたものではないとみられる。 pic.twitter.com/LBGUS0bDgd
三重 名張 児童が校庭遊具に催涙スプレー噴射 児童７人病院へ搬送— NHK津 （@nhk_tsu） November 20, 2024
警察によりますと６年生の男子児童が校庭のシーソーや教室の入り口に催涙スプレーをかけたということで合わせて９人が目の痛みを訴え、このうち７人が病院に搬送されたということです いずれも軽症で命に別状はないということです pic.twitter.com/rAItBbCljh