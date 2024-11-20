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    共機侵犯日本領空！中國竟辯「不可抗力因素」日防衛省不買單！

    圖為今年8月26日，一架共軍運9偵察機進入日本長崎縣五島市男女群島東南外海領空，這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。（圖取自日本防衛省）

    圖為今年8月26日，一架共軍運9偵察機進入日本長崎縣五島市男女群島東南外海領空，這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。（圖取自日本防衛省）

    2024/11/20 18:28

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期對周邊國家侵擾動作不斷，日本今年8月首度確認有中國軍機侵犯其領空，對中方表達強烈譴責並要求給予解釋。拖了近3個月，中方終於給出回應，辯稱軍機進入日本領空是因「不可抗力因素」，並無「闖入」意圖。

    日本航空自衛隊今年8月26日上午，首次偵蒐到一架共軍運9偵察機進入日本長崎縣五島市男女群島東南外海領空，滯留時間約莫2分鐘。當時日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀表示，中國軍事活動區域正在擴大且越趨活絡，無法明確判斷共軍的意圖和目的。

    而中國外交部當時僅稱，中方軍機無意侵入任何國家領空，中日雙方正就此保持外交溝通，盼外界不要對此事過度解讀。不過日本前防衛大臣、現任眾議員兼自民黨政務調查會長小野寺五典直言，看中國軍機的航路就知道飛航方式明顯不自然，不得不說是故意入侵領空！

    根據《NHK》 本月19日報導，日本外務省透露已收到中方針對其軍機入侵日本領空一事做出說明，宣稱「遭遇氣流干擾，機組人員採取臨時措施過程中，因不可抗力因素短暫進入日本領空。單純是技術問題，絕無闖入領空意圖」，中方也承諾將致力於避免類似情事再次發生。日本外務省表示，會留心中方的解釋，持續密切監視其行動。

    可另一方面，日本防衛省似乎對中方辯詞不買單，「一般而言，飛機的確會受到氣流影響，但很難想像會因此大幅度偏離預定飛行路線，甚至侵犯他國領空。侵犯他國領空是對主權的嚴重侵害，是完全無法接受的。此一區域的行動，顯示中國軍方活動日益頻繁，我方深表關切，將持續維持高度警戒與監視，確保萬無一失。」

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