馬哈地逛吉隆坡商場頻見中文招牌 質疑大馬淪小中國

馬來西亞前首相馬哈地在社群媒體發文說，他最近在吉隆坡市區商場閒逛，到處都看到中文招牌，彷彿置身中國。（圖取自Dr. Mahathir bin Mohamad臉書粉專）

2024/11/19 18:44

〔中央社〕馬來西亞前首相馬哈地在社群媒體發文說，他最近在吉隆坡市區商場閒逛，到處都看到中文招牌，彷彿置身中國，「這是馬來西亞嗎？或我們已成為中國一部分？」

今年99歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）昨天分別在社群媒體臉書（Facebook）和X平台發文，抒發閒逛吉隆坡新開購物商場後心得。

請繼續往下閱讀...

他表示，吉隆坡的購物中心很棒，新建的商場更是壯觀，比英國倫敦或日本東京的購物中心更大更好。但他前幾天去了一座新購物中心，突然覺得自己好像到了中國，後來意識到「所有招牌都是中文，並附有英文翻譯」，完全沒有馬來文。

馬哈地感嘆說：「這是馬來西亞嗎？或我們已成為中國一部分？」

他表示，曾聽說某些中國電視台將馬來西亞稱為小中國，因為在東南亞國家中，馬來西亞到處都是中文字，且又大又醒目，這一定是因為大馬有很多中國觀光客。

馬哈地認為，大馬官方語言是馬來文，雖能理解商家招牌使用英文，即使日本商家招牌也寫英文，但吉隆坡商家的中文招牌竟如此醒目。使用中文不是不行，但應限於較不顯眼的中文翻譯。

馬來西亞去年12月起施行對中國免簽，免簽證待遇將施行至2026年底。大批中國遊客湧入，雖帶來觀光收入，卻同時出現隨地吐痰、中國丐幫藉機大舉深入夜市乞討，濫用同情心賺取高收入等行為迭遭詬病。

吉隆坡鬧區有許多新開設的中式火鍋店等商家或小型商場，吸引中國遊客消費購物，店外招牌都是中文簡化字。

馬哈地去年迄今多次進入國家心臟中心接受治療。他曾兩度擔任首相，是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，至今仍積極活躍社群媒體發表評論。

馬來西亞前首相馬哈地在社群媒體發文說，他最近在吉隆坡市區商場閒逛，到處都看到中文招牌，彷彿置身中國。（圖取自Dr. Mahathir bin Mohamad臉書粉專）

馬來西亞前首相馬哈地最近在吉隆坡市區商場閒逛，到處都看到中文招牌，彷彿置身中國，「這是馬來西亞嗎？或我們已成為中國一部分？」（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法