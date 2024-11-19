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    日本91坪獨棟「賣新台幣42萬」 一票人心動：就算有好兄弟也想買

    日前一處位在日本岩手縣深山、室內面積91坪的2層獨棟別墅，以200萬日圓的低價掛上房仲網頁，消息一出，意外掀起各國網友熱烈討論。（圖擷取「岩泉町空き家・空き地バンク」官網）

    日前一處位在日本岩手縣深山、室內面積91坪的2層獨棟別墅，以200萬日圓的低價掛上房仲網頁，消息一出，意外掀起各國網友熱烈討論。（圖擷取「岩泉町空き家・空き地バンク」官網）

    2024/11/19 20:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無論是台灣還是其他國家，房價不斷向上攀升，讓許多年輕世代苦不堪言。但日前一處位在日本岩手縣深山、室內面積91坪的2層獨棟別墅，以200萬日圓（約新台幣42.9萬）的低價掛上房仲網頁，消息一出，意外掀起各國網友熱烈討論，更有人笑說哪怕可能與好兄弟作伴也會想購買。

    綜合日本房仲在FB買賣社團、官網張貼的房屋資訊，成為網路熱門話題的獨棟別墅，位在日本東北地區岩手縣岩泉町，佔地面積259坪、室內面積91坪，屋齡雖有42年歷史，但內部所有浴室和廁所才剛重新裝潢，還免費附贈各種家具，以及陽台、花園、和室等設施。另外，房屋資訊中並未出現「事故物件」（日文中的凶宅）字樣。

    不僅如此，這獨棟別墅走路5分鐘即可抵達公車站，附近還有多處知名觀光景點，包含龍泉洞、淨土濱、八幡平山等；然而，距離最近的花卷機場要大約2小時半左右的車程。另外，去年日本新建公寓平均房價增加到5911萬日圓，年增率高達15.4％，已是第7年創下新高，不過日本國土面積較多，因此偏遠地區的房價相對更低。

    消息曝光後，意外吸引大批外國網友關注，並紛紛留言表示心動，「外國人可以買嗎？」、「就算有貞子當室友我也行」、「這比新加坡一房一衛浴還便宜」、「土地259坪，對於這個價格來說便宜到不行」、「我是墨西哥人，這個價位就算鬧鬼也超便宜！」、「心動了，就算是凶宅而且會鬧鬼，反正祂們八成說日語，我也聽不懂」。

    但也有網友提醒，「別忘了，日本常發生地震，這棟屋齡42年的房子肯定要大修」、「房子的價格便宜，但是裝修和稅金加上去就貴很多」、「首先你需要獲得日本公民身分，這是一個漫長的過程」、「這種老舊房屋通常需要翻新，費用可能比買房的金額還高」、「這地點實在太偏僻，只適合老人家或退休想要清靜的人吧！」。

    根據房屋資訊，這棟獨棟別墅的屋齡雖有42年歷史，但內部所有浴室和廁所才剛重新裝潢，還免費附贈各種家具，以及陽台、花園、和室等設施。（圖擷取「岩泉町空き家・空き地バンク」官網）

    根據房屋資訊，這棟獨棟別墅的屋齡雖有42年歷史，但內部所有浴室和廁所才剛重新裝潢，還免費附贈各種家具，以及陽台、花園、和室等設施。（圖擷取「岩泉町空き家・空き地バンク」官網）

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