遭詐「下海」想反撈一票！彰化交警被免職 千萬退休金飛了

彰化凃姓警當員車手獲利1.7萬，被記兩大過免職，千萬退休金也跟著飛了。（資料照）

2024/05/04 17:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣凃姓警員因誤信網路投資遭詐騙，不但沒有打擊詐騙，卻還提供人頭帳戶，擔任車手提領贓款，獲利1.7萬；不只吃上官司，一審判決2年9月，還被一次記2大過免職淘汰。由於凃員55歲、從警35年，原已符合月退休金申請資格，如今賠上聲譽，連千萬退休金都飛了。

警界人士表示，凃員本來在彰化縣警局交通隊擔任警務佐，內勤職務可做到65歲才退休，凃員因為已55歲，又從警35年，在年齡加上年資後，已符合月退資格，如果不是因為涉及刑法遭免職，提出退休申請的話，月退大約每月可以領6萬多元，以近年來國內男性的平均壽命都超過75歲來看，月退有機會領超過1000萬元。

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縣警局指出，凃員雖因涉案而遭免職，無法申請退休，連帶月退也泡湯。但凃員按月所繳退撫基金與公保，則不受影響，仍可依規定請領，凃員粗估退撫基金約170萬元，公保約為190萬元。

地方人士表示，凃員從警期間的上下班都很正常，經濟狀況穩定，生活也不特別奢華，薪資也沒有因為積欠債務遭扣款，卻因為遭詐騙賠了錢，卻反而加入詐騙集團，不只提供帳戶還當車手來提領贓款，只能說都是貪字害了人，為了把賠的錢凹回來，不但吃上官司，名聲沒了，連千萬退休金都飛了。

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