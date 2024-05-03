刑事局警政監林明佐涉洩密遭拘 彰化刑警：不意外

刑事局警政監林明佐涉洩密給博弈集團遭中檢拘提到案，彰化縣警局曾與他共事過的刑警直呼「不意外」。 （翻攝林明佐臉書）

2024/05/03 09:02

〔記者湯世名／彰化報導〕刑事局3線2星警政監林明佐涉洩密給博弈集團遭中檢拘提到案，消息傳出，彰化縣警局曾與他共事過的刑警都感到震驚，但也都直呼「不意外」；資深刑警指出，林明佐在彰化刑警大隊長期間，辦案時而「走偏門」，開會時把幹部罵到狗血淋頭，刑警大隊士氣低迷，還有人放話要「堵」他，當時就有人推測他遲早要出事，令人不勝唏噓。

數年前曾任彰化縣刑警大隊長的林明佐，雖治軍甚嚴，但被刑事幹部嘲諷「帶兵不會帶心」，經常開會時整間辦公室「砲聲隆隆」，叫偵查隊長排排站著「聽訓」，刑警大隊瀰漫著低氣壓。

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曾有1名刑事幹部該部門屢破大案，林明佐開會時卻常把幹部叫起來罵；該名幹部某回代表縣警局到內政部接受部長表揚，不料表揚完畢回到彰化，林明佐又不分青紅皂白把他叫到辦公室臭罵一頓，自此該名幹部心灰意冷，由於「做也罵不做也罵」，幹部乾脆「擺爛」，最終寫報告退休，放話要「堵」林明佐。

資深刑警指出，林明佐晉升速度之快令人咋舌，算是警界明日之星，但也不諱言林員是「踩著別人的屍體往上爬」；這次出事，彰化縣與台中市有不少現職或退休的刑警都拍手叫好，還有人喊「爽」，早有人推測林員遲早要出事，只是沒想到會來得這麼快，若是被自己人搞倒，也不令人意外。

刑事局警政監林明佐涉洩密給博弈集團遭檢調拘提到案，彰化縣警局曾與他共事過的刑警拍手叫好。 （記者湯世名攝）

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