投資虛擬幣遭詐逾百萬！彰化交警反加入當車手 記2大過免職

彰化凃姓員警遭詐騙百萬，他反加入該詐騙集團，幫忙詐取9名被害人共148萬元。彰化縣警局依規記二大過將他免職。（資料照）

2024/05/04 18:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警局交通警察隊55歲凃姓巡佐，日前因誤信網路投資案，被詐騙集團騙取逾百萬元，沒想到他卻認賊做父，反加入該詐騙集團，提供帳簿及擔任取款車手，幫忙詐取9名被害人共148萬元，事後凃男遭判刑2年9月，對此，彰化縣警局表示，凃男違法屬實，經移送地檢署後，依規記二大過將他免職。

據了解，凃姓員警為警專六期，從警超過30年，其父親曾任彰化縣某鄉鄉長，兒子也在警界服務，家境尚可，卻因一時誤信網路投資虛擬貨幣，慘賠逾百萬元，但他心有不甘，急於討回損失，結果又誤信詐團詐術，提供帳戶供投資的虛擬貨幣，獲益匯款使用，其實其金額都是被害者所匯，凃男早已被一葉障目，直到雙手上銬，才發現又鑄下大錯，後悔已來不及了，且遭免職，退休金也泡湯。

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彰化縣警察局表示，當時警方偵辦案件時，發現凃男自2022年7月起，因投資虛擬貨幣遭詐騙，蒙受經濟損失，後來提供帳戶，遭詐騙集團利用作為人頭帳戶而涉案，並經多人舉報詐欺帳戶，經警方主動介入調查，發現是「自己人」涉案，立即報請檢察官指揮偵辦，凃男經移送地檢署後，依規將凃男予以一次記二大過免職淘汰。

彰化縣警察局指出，面對員警違法案件，警方絕對秉持不掩飾、不護短、不庇縱立場，未來將加強員警法紀觀念，落實考核機制，尤其針對勤務、經濟狀況及生活發現不正常跡象的員警，即介入查處並導入關懷輔導機制，機先防處，以展現警察整肅風紀決心。

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