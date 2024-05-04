為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

投資虛擬幣遭詐逾百萬！彰化交警反加入當車手 記2大過免職

彰化凃姓員警遭詐騙百萬，他反加入該詐騙集團，幫忙詐取9名被害人共148萬元。彰化縣警局依規記二大過將他免職。（資料照）

彰化凃姓員警遭詐騙百萬，他反加入該詐騙集團，幫忙詐取9名被害人共148萬元。彰化縣警局依規記二大過將他免職。（資料照）

2024/05/04 18:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警局交通警察隊55歲凃姓巡佐，日前因誤信網路投資案，被詐騙集團騙取逾百萬元，沒想到他卻認賊做父，反加入該詐騙集團，提供帳簿及擔任取款車手，幫忙詐取9名被害人共148萬元，事後凃男遭判刑2年9月，對此，彰化縣警局表示，凃男違法屬實，經移送地檢署後，依規記二大過將他免職。

據了解，凃姓員警為警專六期，從警超過30年，其父親曾任彰化縣某鄉鄉長，兒子也在警界服務，家境尚可，卻因一時誤信網路投資虛擬貨幣，慘賠逾百萬元，但他心有不甘，急於討回損失，結果又誤信詐團詐術，提供帳戶供投資的虛擬貨幣，獲益匯款使用，其實其金額都是被害者所匯，凃男早已被一葉障目，直到雙手上銬，才發現又鑄下大錯，後悔已來不及了，且遭免職，退休金也泡湯。

彰化縣警察局表示，當時警方偵辦案件時，發現凃男自2022年7月起，因投資虛擬貨幣遭詐騙，蒙受經濟損失，後來提供帳戶，遭詐騙集團利用作為人頭帳戶而涉案，並經多人舉報詐欺帳戶，經警方主動介入調查，發現是「自己人」涉案，立即報請檢察官指揮偵辦，凃男經移送地檢署後，依規將凃男予以一次記二大過免職淘汰。

彰化縣警察局指出，面對員警違法案件，警方絕對秉持不掩飾、不護短、不庇縱立場，未來將加強員警法紀觀念，落實考核機制，尤其針對勤務、經濟狀況及生活發現不正常跡象的員警，即介入查處並導入關懷輔導機制，機先防處，以展現警察整肅風紀決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
虧大！彰縣警遭騙未阻詐竟當車手拿1.7萬 判刑又2大過免職
2024/05/04 15:26

虧大！彰縣警遭騙未阻詐竟當車手拿1.7萬 判刑又2大過免職
遭詐「下海」想反撈一票！彰化交警被免職 千萬退休金飛了
2024/05/04 17:56

遭詐「下海」想反撈一票！彰化交警被免職 千萬退休金飛了
拚火葬場復活！彰化市長林世賢5/9線上說明 里長：反對到底
2024/05/03 22:23

拚火葬場復活！彰化市長林世賢5/9線上說明 里長：反對到底
霸氣！彰化超人氣爌肉粽75元凍漲 加1整顆鹹蛋黃小漲5元！
2024/05/02 13:27

霸氣！彰化超人氣爌肉粽75元凍漲 加1整顆鹹蛋黃小漲5元！
離譜！警遭詐騙未阻詐還淪當車手 獲利1.7萬判2年9月
2024/05/04 09:14

離譜！警遭詐騙未阻詐還淪當車手 獲利1.7萬判2年9月
921列危樓荒廢20年！員林「黃金帝國」憂餘震今年拆 15攤商急撤
2024/05/03 22:25

921列危樓荒廢20年！員林「黃金帝國」憂餘震今年拆 15攤商急撤
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播