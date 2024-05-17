虛擬貨幣騙局被詐百萬 粗工怒與警方合作抓車手

警方聯合被騙的臧姓粗工，一起釣出呂姓車手。（警方提供）

2024/05/17 17:29

〔記者王捷／台南報導〕臧姓男子日前為賺取高額報酬，誤信網路假投資廣告，遭詐騙集團騙走148萬元，詐騙集團得逞後食髓知味，16日再次聯繫臧男要求他加碼投資30萬元。警一分局獲報後立即成立專案小組，在雙方約定的交易時間地點暗中部署警力，終於在臧男與呂姓車手交易時，一舉將車手逮捕。

當粗工的臧男，在臉書上滑到投資廣告，以為可以投資虛擬貨幣獲利，但不曉得已經落入詐欺集團的陷阱，一個多月來向親友陸續借了百萬元投資，不過當他要領取紅利時，卻發現網站一直出交易出錯，他才驚覺不對。

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臧男馬上打了165反詐專線，他得知自己被騙後，懊悔說已經匯款及面交付款給歹徒148萬元，反詐專線轉介他去派出所做筆錄，但警方發現，詐騙集團竟再次聯繫他，要求加碼投資30萬元才能解鎖出金，臧男一氣之下與警方合作要抓到車手。

警方發現臧男其實經濟能力不好，因此下定決心至少要抓一兩個車手讓臧男可以求償，在跟他配合下終於釣出呂姓車手，還在呂男身上查到安毒，警方呼籲，現今詐騙集團利用民眾貪圖高獲利的心理行騙，如已遭騙，並將金錢匯出或交付歹徒，也務必盡速報案，讓警方能及時查緝阻止。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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