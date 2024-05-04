離譜！警遭詐騙未阻詐還淪當車手 獲利1.7萬判2年9月

彰化凃姓員警因誤信網路投資遭詐騙，但他事後未積極阻詐，還淪當車手，導致更多民眾受騙，自己還獲得1萬7千元報酬。彰化地院審理，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處凃男有期徒刑2年9月。示意圖。（資料照）

2024/05/04 09:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣凃姓員警因誤信網路投資而遭詐騙，但他忘記警察阻詐本分，竟提供自己的帳戶給詐騙集團使用，甚至擔任取款車手，導致9名被害人受騙，遭詐128萬元，凃男則獲得1萬7千元報酬，不過，凃男犯行很快就被拆穿逮捕，他才如夢驚醒，一一向被害者賠償，可惜為時已晚。彰化地院近日審結，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處凃男有期徒刑2年9月。

判決書指出，凃男（55歲）在2022年7月某日，加入自稱「蘇格蘭銀行經理」、「DR.KHUNG CHAN CHEE」（綽號老總）的詐欺集團，並提供中國信託、郵局等4個帳戶給詐欺集團使用，並擔任取款車手，負責將贓款領出後交予楊姓成員，再兌換成美金，轉帳至國外，以此製造資金斷點，掩飾犯罪。

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判決書指出，2022年7月至21日至9月12日期間，有吳女、劉女等9人因詐團詐術陷入錯誤，分別轉帳 5000元至25.5萬元不等至凃男提供的4個帳戶中，凃男再持提款卡，依次領出詐款70.5萬給楊男，事後凃男獲取1萬7千元報酬。後來被害人驚覺受騙報警，警方調閱監視器查緝，沒想到兇手竟是「自己人」。

檢方偵查期間，凃男否認有詐欺犯行，並辯稱，他也不知道遭利用，直到帳戶遭警示，才知自己也被騙等語。

法官審理認為，凃男雖未親自實施詐騙行為，但提供帳戶轉帳、擔任車手提領贓款等行為，已屬於詐欺集團共犯；審酌，凃男擔任警察人員，明知詐欺集團危害民眾甚鉅，政府也嚴加查緝，仍貪圖利慾，以身試法，惟審判中坦承犯行，並與被害者達成賠償和解，全案依犯三人以上共同詐欺取財罪，共9罪，分處1年2月至1年7月不等徒刑，合併應處2年9月徒刑。

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