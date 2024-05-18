為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

打死菜鳥牛郎 台中「牛郎界李到晛」重傷害致死罪起訴

死者王男與被控重傷害致死的李姓公關，兩人任職的牛郎店，位於這棟大樓內。（民眾提供）

死者王男與被控重傷害致死的李姓公關，兩人任職的牛郎店，位於這棟大樓內。（民眾提供）

2024/05/18 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅22歲的王姓牛郎（男公關），欠「台中牛郎界李到晛」之稱的27歲李姓紅牌牛郎540萬元（實際約60萬元），被李男與共犯吳姓牛郎，於私人招待所內痛揍，送醫急救5天後，因顱內出血等傷勢死亡，案發後兩人都被羈押，台中地檢署依重傷害致人於死罪起訴兩人。

檢警調查，王男入行不久，李男則入行約10年，收入相當高，王男欠債之因，是李男於台中市北區中清路經營私人招待所，曾雇用王男當員工，王男卻私自同意酒客賒帳，陸續累積60多萬元帳款，雙方協商後，王男簽6張共540萬元本票當擔保品。

不料，王男無法償還上述債務，李男遂指使吳男，於今年1月12日上午，將王男帶到上述招待所痛揍，王男臉部甚至被煙灰缸等物品重擊，導致顏面變形且顱內出血，兩人沒有將王男送醫，而是通知王男的父親到場，幫兒子償還債務。

王父中午抵達時，驚見兒子倒臥血泊，趕緊送醫急救5天，同月17日死亡，檢警拘提2人並聲押獲准，台中地檢署偵結，依重傷害致人於死罪起訴2人，將由台中地方法院國民法官參與審理庭審判。

坊間傳聞，李男當牛郎資歷達10年，圈內知名度頗高，還是一位舞廳老闆娘的乾兒子，收入很高，是牛郎店的紅牌公關，且長相俊俏。

被控重傷害致死的李姓紅牌牛郎，有台中「牛郎界李到晛」之稱，圖為韓星李到晛照片。（翻攝自推特）

被控重傷害致死的李姓紅牌牛郎，有台中「牛郎界李到晛」之稱，圖為韓星李到晛照片。（翻攝自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
東大高材生當牛郎也是第一名！ 前後臉蛋變化如換臉
2023/12/25 15:56

東大高材生當牛郎也是第一名！ 前後臉蛋變化如換臉
菜鳥牛郎疑欠債500餘萬 慘被「牛郎界李到晛」活活打死
2024/02/21 17:52

菜鳥牛郎疑欠債500餘萬 慘被「牛郎界李到晛」活活打死

寶輝歌劇院豪宅聚落 優雅都會生活
「霸道總裁」命小弟輪流性侵逼下海／虐失學女當性奴「黥刑」刺婊子
2023/11/03 05:30

「霸道總裁」命小弟輪流性侵逼下海／虐失學女當性奴「黥刑」刺婊子
老騙術！辣妹女荷官迷戀帥牛郎 竟收到「竹聯戰堂」血腥照
2024/04/26 10:53

老騙術！辣妹女荷官迷戀帥牛郎 竟收到「竹聯戰堂」血腥照
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播