老騙術！辣妹女荷官迷戀帥牛郎 竟收到「竹聯戰堂」血腥照

女警安撫嚇得花容失色的戴女（圖左），告知她「封鎖不理會即可，不用擔心會找上門」。（警方提供）

2024/04/26 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第一分局今天（26日）公布一件「假戀愛、真詐財」騙局，台中市從事網路賭博女荷官工作的戴姓辣妹，透過「抖音」認識自稱是牛郎的網友「陳渝」，她逐漸暈船迷戀對方，本月17日約會，「陳渝」卻放鴿子，還傳來「竹聯戰堂」黑幫揍人的血腥照片，要求戴女買遊戲點數，把戴女嚇得花容失色，員警強調這是「10年老梗還在騙！」，戴女封鎖即可，千萬不要匯錢或買點數。

一分局指出，此詐騙手法已有10年以上歷史，受害人以男性居多，模式也很簡單，騙子先在交往網站散發盜來的帥哥美女照片，被害人上鉤後，雙方約見面，但卻又爽約，之後，以竹聯幫、四海幫等黑道之名，傳送血腥恐嚇照片，以被害人約會時性侵害女方，或與男方私下性交易等理由，要求被害人匯錢或買遊戲點數，否則會登門，把被害人打得跟血腥照片的人一樣。

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一分局調查，年僅23歲從事荷官工作的戴姓辣妹，在「抖音」認識自稱酒店男公關「陳渝」，雙方加LINE後相談甚歡，戴女逐漸迷戀「陳渝」，雙方17日約在中市西區一間超商見面，戴女等候很久，都沒見到「陳渝」，卻接到「陳渝」的訊息，指自己「從事八大行業，外出需經理確認無私下接客」，要求戴女提供電話號碼。

戴女說出自己電話號碼，「陳渝」又要求戴女，提供銀行帳戶的餘額，讓他查驗戴女是否為警察，戴女起疑而拒絕，「陳渝」卻傳來「竹聯戰堂」打人的血腥影像，他宣稱自己的上司（酒店經理）是黑道，要求戴女購買遊戲點數，否則經理會帶人找戴女，把戴女揍得跟照片人物一樣慘。

受驚嚇的戴女，到超商買點數時，店員發現怪異而報警，公益派出所員警查看對話內容，確認是典型「假戀愛、真詐財」，且對方來電顯示發話地，是在比利時與荷蘭，員警強調「全是詐騙手法，封鎖不理會即可，不用擔心會找上門」，才讓驚慌的戴女逐漸平復，她沒有購買交出遊戲點數，也感謝熱心的店員與警察協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

牛郎「陳渝」傳血腥照片給戴女，威脅戴女買遊戲點數，否則會被「竹聯戰堂」揍得跟此人一樣。 （警方提供）

威脅戴女的電話，發話地竟是歐洲比利時。（警方提供）

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