「霸道總裁」命小弟輪流性侵逼下海／虐失學女當性奴「黥刑」刺婊子

霸道總裁剝削凌虐手法

2023/11/03 05:30

持鎮暴槍逼簽30萬本票 性交易錢全拿走

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱「霸道總裁」的男子黃川龍，與妻子楊佩蓉、小弟共八人，今年一月起涉持鎮暴槍脅迫失學女子「小芳」簽下卅萬元本票，再以此威逼坐檯陪酒與性交易，「肉金」全部據為己有，還用火燒烤針頭，沾辣椒醬在小芳大腿刺「婊子」、「鬼」，宛如現代黥刑；黃男甚至教唆小弟輪流性侵害，一次抵債五千元，小芳淪為性奴身心重創，台中地檢署依加重強制性交、意圖營利強迫使人性交與違反人口販運防制法等罪起訴這群惡徒，建請法院從重量刑。

台中市警三分局今年四月追緝通緝犯時，意外在一處套房見全身傷痕累累的小芳在哭泣，將她送醫療傷，並報請中檢檢察官張富鈞，指揮調查局台中市調查處與三分局，今年七月拘捕犯嫌，聲押禁見黃川龍與性侵害小芳的二名小弟獲准，一名被告少年送少年法庭審理，其餘被告交保。

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中檢起訴指出，卅五歲黃川龍與卅九歲楊佩蓉夫妻，從事酒店傳播小姐經紀、工地粗工仲介等業，黃男去年底以介紹工作為餌，騙失學而安置在收容機構的十八歲小芳，逃出收容機構投靠他們。

今年一月間，黃川龍夫妻逼小芳簽下卅萬元本票後，威脅她如果逃離，會持本票向法院提告，之後帶小芳到建築工地打工，負責清潔與拆螺絲，又帶至酒店陪酒，歷時約一個月，所得全被黃男據為己有。

火烤針頭沾辣椒醬刺大腿 BB槍射手腳

但黃男夫妻認為小芳賺太少，三月起指示小弟載小芳到汽車旅館性交易，每次收費五千元不等，「肉金」由小弟轉交黃男夫妻，小芳還飽受黃男夫妻與其手下凌虐；有一次認為小芳未上繳客人給的一萬五千元小費，指示小弟毆打小芳，並火烤針頭沾辣椒醬、米酒與鹽巴，在小芳大腿刺「婊子」、「鬼」，以及用BB槍掃射手腳、腳踩傷口等。

小芳被囚禁期間，多次遭毆打、提水桶下跪，還被輪流性侵害，黃男則在旁觀看錄影。

黃川龍夫妻和手下起訴建請從重量刑

檢方偵查時，黃男把責任推給小弟，宣稱全是小弟所為，妻子說法也類似，宣稱小芳自願賣淫；但有小弟證稱，目睹黃男夫妻毆打、威脅小芳。檢方認為七名成年被告手段殘忍、惡行重大，嚴重戕害小芳的人性尊嚴，依此起訴及建請從重量刑。

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