菜鳥牛郎疑欠債500萬 慘被「牛郎界李到晛」活活打死

涉嫌持煙灰缸打死資淺牛郎的李姓紅牌牛郎，有台中「牛郎界李到晛」之稱，圖為韓星李到晛照片。（翻攝自推特）

2024/02/21 13:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅22歲的王姓牛郎（男公關），上月12日與有「台中牛郎界李到晛」之稱的李姓紅牌牛郎談判約500萬元債務時，被李男持煙灰缸打到顱內出血，送醫急救一個星期後死亡，中市警方拘捕李男後，依傷害致死罪移送台中地檢署，中檢以涉案重大且有逃亡串供湮滅證據等疑慮，聲請羈押禁見獲准。

據指出，王男入行不久，李男則入行約10年，收入相當高，王男案發前陸續向李男借款，還簽下本票質押，但李男索求的利息頗高，在利滾利之下，債務滾到將近500萬元，雙方遂於上月12日，於台中市中清路一處招待所談判，在談判時，李男還要求王男通知父親到場為兒子償還債務，不料，王父抵達招待所，驚見兒子全身是血倒地，趕緊將兒子王男送醫，警方接到醫院通知，當天成立專案小組調查。

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警方初步調查，王男與李男談判時，雙方一言不和，李男持桌上煙灰缸重擊王男頭部，把王男打得顱內出血，顏面與頭骨變形，送醫急救一週不治，警方專案小組向檢方聲請拘票，逮捕李男移送中檢，台中地院裁定准予羈押禁見。

據指出，李男當牛郎資歷達10年，圈內知名度高，還是一位舞廳老闆娘的乾兒子，也賺不少錢，是牛郎店的紅牌公關，且因長相俊俏，同樣姓李，長相頗像韓國藝人李沅祈，而有台中「牛郎界李到晛」之稱。

死者與李男任職的牛郎店，隱身於此大樓內。（民眾提供）

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