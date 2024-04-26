光電案不法利益估91億！南檢起訴前南市經發局長陳凱凌等15人

台南地檢署偵辦太陽光電業者和公務員合謀圖利弊案，今天偵結起訴包含前台南市政府經發局長陳凱凌（見圖）和力暘集團總裁古盛煇在內等15人。（資料照）

2024/04/26 12:37

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦太陽光電業者和公務員合謀圖利弊案，今天偵結起訴包含前台南市政府經發局長陳凱凌和力暘集團總裁古盛煇在內等15人，在檢方追查下，保守估算20年的售電預期收入不法利益將達91億2601萬多元，今天除了起訴涉案人也全都求處重刑。

台南光電案3年前爆發，加上學甲槍擊案，由於牽扯政治、治安事件，讓整件事變得相當複雜，檢方經1年多偵查，檢警共發動6次搜索、蒐證數百件物證，並傳喚訊問246人次，陸續逮捕多名嫌犯。

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這次起訴的對象包括力暘集團總裁古盛煇、集團旗下5家子公司負責人、以及涉案的經濟部能源局林姓組長和前台南市經發局長陳凱凌等15名官商。

檢方調查，2021年間古盛煇為使集團旗下5家公司能在台南七股設置太陽光電設備，尋求市府「小二甲」禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，古男找上林姓組長、陳凱凌關說，請託以日期不實的土地使用同意書申請，即可規避「小二甲」禁令審查，雙方一拍即合，古男旗下公司立即著手倒填、回填文件日期，再向台南市經發局抽換原申請書件。

去年經濟部能源局召開多次會議，林姓組長和陳凱凌還帶風向，將古男的「規避計畫」納入2020年太陽光電6.5GW達標計畫中，確保古男未來可不受「小二甲」影響，只要符合達標計畫，由台南市經發局核發同意函即可，也因此讓力暘集團預期不法利益估計達91億。

檢方認為，林姓組長和陳凱凌明知古男違法，仍助長不法情事，還狡辯卸責，絲毫無悔意；古男等力暘集團高層，未思正當經營，反而濫用職權影響公務員風紀，破壞公權信賴，建請從重量刑。

台南地檢署偵辦太陽光電業者和公務員合謀圖利弊案，今天偵結起訴15人，圖為起訴書。（檢方提供）

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