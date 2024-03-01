光電弊案 黃偉哲以「證人」身分應訊

2024/03/01 05:30

〔記者王俊忠、洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕台南地檢署偵辦光電產業疑涉不法案件，昨日以「證人」身分傳喚台南市長黃偉哲，以進一步釐清相關案情，訊問時間達四小時，傳出黃與在押的南市前經發局長陳凱凌當庭對質，但南檢表示無法證實此事。

南檢襄閱主任檢察官蔡宗聖強調，因為偵查不公開，對案情無法多說，但只要查有不法情事，證據到那裡就會辦到那裡。

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黃偉哲回應表示，應檢察官要求應訊，現場大概有六個人，前後問話大約兩個小時，被分配到的時間，包括訊問、看筆錄、簽名大約有四十分鐘左右。至於關於哪個案件？黃偉哲說，「因為檢察官有要求嚴守偵查不公開」，不便作任何表示。

針對台南地檢署偵辦光電案，以證人身分傳訊台南市長黃偉哲赴地檢署說明一事，台南市議會民進黨團表示，希望司法儘速釐清案情，也請國民黨不要看見黑影就亂開槍。

黃偉哲是在二十九日上午九點半到台南地檢署出庭應訊，南檢表示，黃偉哲原在偵查庭訊問，後有安全考量問題，改到地下一樓訊問室詢問，訊問到下午一點半即請回，黃偉哲從地下一樓民眾通道離開。

據指出，南檢是接獲有光電開發案涉及不法的檢舉情資，傳出在台南興建光電案場的力暘能源疑涉官商勾結，力暘能源計劃投入鉅資在台南七股興建近三百公頃光電案場，年發電量達四．二億度，是台南地區最大面積光電場。檢調根據檢舉追查，發現不僅跟南市前經發局長陳凱凌有關，更懷疑有更高層人士涉入。

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