騙乾弟到柬埔寨當「豬仔」摘器官未遂 詐團3嫌判刑定讞

男子謝慶輝（右）把乾弟當「豬仔」拐赴柬摘器官未遂。（警方提供）

2024/04/26 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕男子謝慶輝、蔡松斌以及女子林䥵妘，3年前為百萬利益，竟將黃姓乾弟當成「豬仔」拐賣到柬埔寨，並與買方談妥摘取心、肝、腎等器官「全拆」牟利，後因買家取消交易，黃男才逃出鬼門關。一審認3人都違反人口販運防制法，對謝判刑5年6月、蔡與林各2年4月；二審仍判5年6月，另加重改判蔡3年6月、林3年7月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，謝慶輝、蔡松斌、林䥵妘、王子明、林沂鋒（王、林另案判刑5年10月及5年5月定讞）為牟私利，以詐術騙民眾出境再透過摘取器官的方式，意圖營利；2021年12月底，謝為百萬元利益，出賣拜把兄弟黃男，對黃男誆稱安排出國從事行政工作可月入6、7萬元，再透過蔡、林找上柬埔寨掮客和買家，並安排出國事宜，2022年7月將黃男誘騙到柬埔寨。

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黃男到柬埔寨機場後，人蛇集團聯繫林女稱「原本的貨主已另外找到配對人，所以沒要」，最後由黃男自行買機票返台，逃過死劫。檢方起訴謝等3人。

法院審理時，謝男否認犯行，辯稱只是介紹工作給黃男，不知道有摘賣器官的事情；蔡男稱「豬仔」是謝男找的，且與謝男討論酬金分配時，談妥由謝男分走80萬元，他與林女各分10萬元；林女坦承聯繫柬埔寨器官買家犯行。

一審桃園院地院指，謝、蔡及林女等3人以無辜民眾的器官作為交易標的，置他人生命、身體法益於不顧，駭人聽聞、危害社會安全公共秩序重大，審酌謝男否認犯行，依法判刑5年6月，至於蔡男、林女因作案未遂且犯後坦承而減輕其刑，各處2年4月。

二審則斥蔡男、林女均不到30歲，正值壯年，竟夥同謝男詐騙黃男到國外摘取器官；而蔡、林雖坦承犯罪，蔡並與黃和解，均獲減刑，然依刑法第55條但書規定，蔡、林的量刑，必須在較輕罪名「意圖營利以詐術使人出中華民國領域外罪」的最低法定刑度3年以上徒刑，故加重改判蔡3年6月、林3年7月，謝仍維持5年6月。最高法院駁回上訴確定。

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