11/7 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落北市

7日開獎的第113000090期威力彩頭獎摃龜；第113000268期今彩539頭獎開出2注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/08 05:53

首次上稿 11-07 22:29

更新時間 11-08 05:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7日開獎的第113000268期今彩539頭獎開出2注，由台北市中正區忠孝西路1段50之1號（站前地下街服務台）「友友彩券行」、台北市內湖區康寧路3段165巷14號「合益投注站」開出，第113000090期威力彩頭獎則摃龜。

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第113000090期威力彩中獎號碼為「第一區：05、21、26、28、34、38。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共210注中獎，每注可得4000元；陸獎共1276注中獎，每注可得800元；柒獎共2476注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3109注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7704注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9605注中獎，每注可得100元。

第113000268期今彩539中獎號碼為「06、10、20、25、32」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共6119注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9193注中獎，每注可得50元。

第113000268期39樂合彩中獎號碼為「06、10、20、25、32」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共179注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8864注中獎，每注可得1125元。

第113000268期3星彩中獎號碼為「810」，壹獎共57注中獎，每注可得5000元。

第113000268期4星彩中獎號碼為「8772」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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