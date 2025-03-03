為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    提升國軍待遇 國防部：已研擬增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」

    國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，正與行政院討論形成共識中。圖為國防部發言人孫立方。（資料照）

    國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，正與行政院討論形成共識中。圖為國防部發言人孫立方。（資料照）

    2025/03/03 22:40

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立院國民黨團今日召開記者會宣示，將提出4項軍人待遇改革法案，提升國軍官兵待遇。國防部發言人孫立方下午回應指出，官兵待遇調升方案已報到行政院。國防部今晚進一步說明，已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識中，將俟核定後具體推動。

    孫立方今日下午表示，國防部已經過長時間縝密研究，整體方案已經報到行政院，後續依照行政院的政策指導，需要考量國家財政狀況執行。

    國防部晚上補充指出，提升國軍官兵待遇福利，是總統賴清德就任後，即要求努力推動的工作，國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識中，將俟核定後具體推動。

    針對立委提案增加官兵待遇，國防部說明，依預算法第91條及財政紀律法第5條規範，立法委員所提法律案，若大幅增加歲出或减少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律，兼顧國家整體施政負擔及可行性，避免政府預算膨脹，或排擠其他施政預算，方屬可行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播