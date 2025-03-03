提升國軍待遇 國防部：已研擬增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」

國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，正與行政院討論形成共識中。圖為國防部發言人孫立方。（資料照）

2025/03/03 22:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕立院國民黨團今日召開記者會宣示，將提出4項軍人待遇改革法案，提升國軍官兵待遇。國防部發言人孫立方下午回應指出，官兵待遇調升方案已報到行政院。國防部今晚進一步說明，已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識中，將俟核定後具體推動。

孫立方今日下午表示，國防部已經過長時間縝密研究，整體方案已經報到行政院，後續依照行政院的政策指導，需要考量國家財政狀況執行。

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國防部晚上補充指出，提升國軍官兵待遇福利，是總統賴清德就任後，即要求努力推動的工作，國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識中，將俟核定後具體推動。

針對立委提案增加官兵待遇，國防部說明，依預算法第91條及財政紀律法第5條規範，立法委員所提法律案，若大幅增加歲出或减少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律，兼顧國家整體施政負擔及可行性，避免政府預算膨脹，或排擠其他施政預算，方屬可行。

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